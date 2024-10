Ronnie Gibbons l-a acuzat pe fostul patron de la Fluham şi Harrods, Mohamed Al Fayed, că a încercat să o sărute forţat, în 2000 - Antena Sport

Mai târziu, în acea vară, ea a declarat că un membru al personalului i-a spus că a fost chemată din nou la Harrods de Al Fayed.

În interviul cu The Athletic, ea a amintit: „De data aceasta m-a pipăit. În timp ce îşi lua la revedere, m-a apucat, încercând să se ţină de mine şi să mă sărute. Mi-a spus: „Nu ţi-e frică, nu-i aşa? Nu trebuie să fii speriată, nu am de gând să fac aşa ceva, eşti foarte preţioasă, eşti o fată foarte specială’”.

„Condamnăm fără echivoc toate formele de abuz. Rămânem în procesul de a stabili dacă oricine de la club este sau ar fi fost afectat de Mohamed Al Fayed în orice mod, aşa cum este descris în relatările recente„, a precizat Fulham FC pentru BBC.

Săptămâna trecută, Poliţia Metropolitană a anunţat că a primit 40 de noi acuzaţii, inclusiv priviind agresiuni sexuale şi violuri, împotriva lui Al Fayed. Acuzaţiile vin în urma unui documentar şi a unui podcast BBC, care conţin mărturii ale unor foste angajate de la Harrods care au declarat că miliardarul le-a agresat sexual sau le-a violat, scrie news.ro.

De la prima difuzare a documentarului, în septembrie, alte 65 de femei au contactat BBC, spunând că au fost abuzate de Al Fayed, acuzaţiile mergând dincolo de Harrods şi până în 1977.

Luna trecută, fostul manager al echipei feminine Fulham, Gaute Haugenes, a declarat pentru BBC că au fost luate măsuri de precauţie suplimentare pentru a proteja jucătoarele de Al Fayed. Haugenes, care a condus echipa din 2001 până în 2003, a declarat că membrii personalului au devenit conştienţi de faptul că miliardarului „îi plăceau fetele tinere, blonde”.

Vorbind vineri pentru BBC, Haugenes, care este norvegian, a spus că poate înţelege complet frustrarea ei. „Tot ce pot spune este că îmi pare foarte rău că am spus ceva care ar fi putut pune mai multă lemne pe foc. Sincer, am crezut că am protejat jucătoarele”, a spus el.