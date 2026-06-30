OFICIAL | 3 nume mari pleacă de la Interul lui Cristi Chivu! Au cucerit 19 trofee în tricoul nerazzurrilor

Clubul lui Cristian Chivu, Internazionale Milano, a anunţat, marţi, că s-a despărţit de Yann Sommer, Francesco Acerbi şi Matteo Darmian.
Chivu a avut un prim sezon de senzaţie pe banca Interului, cucerind eventul cu echipa pentru care a scris istorie şi ca jucător.
Sommer îşi încheie parcursul alături de Nerazzurri după trei sezoane şi patru trofee
“Când oamenii vor privi înapoi la perioada petrecută de Yann Sommer la Inter, un moment va ieşi întotdeauna în evidenţă: prestaţia sa de neuitat împotriva Barcelonei. Nu trebuie decât să închizi ochii şi să-ţi imaginezi acel moment în care San Siro şi-a ţinut respiraţia, când Lamine Yamal a tras cu stângul spre colţul de sus în prelungiri, iar Yann a zburat peste poartă pentru a devia cumva mingea. San Siro a explodat de bucurie, de parcă Inter ar fi marcat. A fost o paradă care a surprins tot ce a adus Yann la Inter. Constanţă. Fiabilitate. Calm sub presiune. Calităţile de care are nevoie orice portar de excepţie şi calităţile care i-au definit cei trei ani petrecuţi în tricoul nerazzurri.
Sommer şi-a asumat responsabilitatea cu un calm remarcabil, oferind încredere nu doar fundaşilor săi, ci întregii echipe. Prezenţa sa între buturi a devenit o piatră de temelie a succesului lui Inter, în timp ce siguranţa cu care mânuia mingea la picior l-a transformat într-un element-cheie al jocului de construcţie al echipei. De nenumărate ori a încântat fanii cu parade spectaculoase de reflex şi intervenţii acrobatice, toate realizate cu acea calmă naturaleţe care a devenit marca sa distinctivă”, notează inter.it pe site-ul oficial.
“A făcut ca extraordinarul să pară ceva obişnuit”
“Această paradă a surprins perfect ceea ce îl făcea special: capacitatea de a face ca extraordinarul să pară ceva obişnuit, rămânând în acelaşi timp calm, stăpân pe sine şi de încredere. A menţinut această formă şi în ultimul său sezon, ajutând Interul să realizeze dubla. A înregistrat 15 meciuri fără gol primit în 33 de apariţii în Serie A, încheind astfel o perioadă de trei ani de neuitat cu două titluri de campion al Seriei A, o Coppa Italia şi o Supercoppa Italiana. În total, Sommer a jucat 139 de meciuri pentru Inter şi a păstrat poarta intactă de 66 de ori, lăsând o amprentă de neuitat în istoria clubului.
Mulţumim, Yann: a fost o onoare să câştigăm împreună”, adaugă clubul italian.
Acerbi îşi încheie parcursul alături de Nerazzurri după patru sezoane şi şase trofee
Legătura dintre Francesco Acerbi şi Inter Milano s-a clădit pe încredere. Ceva pur şi instinctiv, la fel ca rugăciunea fundaşului înaintea fiecărui fluier de start, când îşi acorda un moment pentru sine: cu braţele ridicate, privirea aţintită spre cer, înainte de a-şi concentra toată atenţia asupra terenului, scrie Inter pe site-ul oficial.
“Parcursul lui Acerbi alături de Nerazzurri s-a încheiat în cel mai bun mod posibil, cu o dublă istorică pe plan intern, care a încununat patru sezoane excepţionale în care a jucat 148 de meciuri, a marcat cinci goluri, a ridicat şase trofee şi a creat unele dintre cele mai de neuitat momente din istoria Interului.
Mulţumim, Francesco. A fost o onoare să câştigăm împreună”.
Darmian îşi încheie parcursul alături de Nerazzurri după şase sezoane şi nouă trofee
“Şase ani petrecuţi împreună, construind ceva special, ceva care va dăinui pentru totdeauna. Şase sezoane, fiecare reprezentând o piesă din puzzle. Piese aşezate una câte una prin muncă asiduă, devotament, sacrificiu şi angajament. Oricine iubeşte Interul, îl iubeşte pe Matteo Darmian: un jucător pe care fiecare antrenor se poate baza, un lider discret în vestiar, coechipierul care este întotdeauna dispus să facă un efort suplimentar, fără să se plângă niciodată, mereu încurajator şi gata oricând şi oriunde este nevoie de el.
Inteligent pe teren, Darmian are o abilitate excepţională de a găsi spaţii şi de a citi jocul adversarilor. Versatilitatea sa a fost unul dintre cele mai mari atuuri ale sale. De când a ajuns la Inter în vara anului 2020, a jucat pe toate posturile din apărare: fundaş lateral dreapta şi stânga, fundaş central într-o apărare cu trei, fundaş central când a fost nevoie, dar întotdeauna cu aceeaşi concentrare şi determinare. Aceste calităţi l-au făcut, în ochii noştri, un coechipier de încredere – cel pe care te poţi baza întotdeauna, care nu spune niciodată “nu”, cel pe care îl apreciezi pur şi simplu pentru că este mereu acolo. Jucătorul care aleargă mai mult decât oricine altcineva şi nu se dă niciodată înapoi în faţa unei provocări”, notează Inter.
“Nu s-a dat în spectacol, dar a dat totul timp de şase ani plini de succese”
“Darmian nu a fost niciodată un jucător care să se dea în spectacol, dar a dat totul timp de şase ani plini de succese: 218 de meciuri disputate, 13 goluri, 13 pase decisive, 3 titluri de campion al Seriei A, 3 trofee ale Cupei Italiei şi 3 victorii în Supercupa Italiei. El este un simbol al spiritului de lider, al mentalităţii de învingător şi al dedicării. Legătura sa cu familia Inter este puternică, lucru demonstrat clar în ziua sărbătoririi Scudetto-ului împotriva echipei Hellas Verona, când numărul său, 36, a apărut pe tabela de marcaj şi a primit o ovaţie îndelungată şi emoţionantă din partea publicului. A fost mişcat în timp ce îşi bătea pieptul în faţa fanilor, la fel ca şi noi, care am fost martorii sfârşitului unei lungi poveşti de loialitate, dragoste şi victorie.
Mulţumim, Matteo: a fost o onoare să câştigăm împreună!”, a fost mesajul clubului italian.
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