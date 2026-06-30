OFICIAL | 3 nume mari pleacă de la Interul lui Cristi Chivu! Au cucerit 19 trofee în tricoul nerazzurrilor

Clubul lui Cristian Chivu, Internazionale Milano, a anunţat, marţi, că s-a despărţit de Yann Sommer, Francesco Acerbi şi Matteo Darmian.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chivu a avut un prim sezon de senzaţie pe banca Interului, cucerind eventul cu echipa pentru care a scris istorie şi ca jucător.

Sommer îşi încheie parcursul alături de Nerazzurri după trei sezoane şi patru trofee

“Când oamenii vor privi înapoi la perioada petrecută de Yann Sommer la Inter, un moment va ieşi întotdeauna în evidenţă: prestaţia sa de neuitat împotriva Barcelonei. Nu trebuie decât să închizi ochii şi să-ţi imaginezi acel moment în care San Siro şi-a ţinut respiraţia, când Lamine Yamal a tras cu stângul spre colţul de sus în prelungiri, iar Yann a zburat peste poartă pentru a devia cumva mingea. San Siro a explodat de bucurie, de parcă Inter ar fi marcat. A fost o paradă care a surprins tot ce a adus Yann la Inter. Constanţă. Fiabilitate. Calm sub presiune. Calităţile de care are nevoie orice portar de excepţie şi calităţile care i-au definit cei trei ani petrecuţi în tricoul nerazzurri.

Sommer şi-a asumat responsabilitatea cu un calm remarcabil, oferind încredere nu doar fundaşilor săi, ci întregii echipe. Prezenţa sa între buturi a devenit o piatră de temelie a succesului lui Inter, în timp ce siguranţa cu care mânuia mingea la picior l-a transformat într-un element-cheie al jocului de construcţie al echipei. De nenumărate ori a încântat fanii cu parade spectaculoase de reflex şi intervenţii acrobatice, toate realizate cu acea calmă naturaleţe care a devenit marca sa distinctivă”, notează inter.it pe site-ul oficial.

“A făcut ca extraordinarul să pară ceva obişnuit”

“Această paradă a surprins perfect ceea ce îl făcea special: capacitatea de a face ca extraordinarul să pară ceva obişnuit, rămânând în acelaşi timp calm, stăpân pe sine şi de încredere. A menţinut această formă şi în ultimul său sezon, ajutând Interul să realizeze dubla. A înregistrat 15 meciuri fără gol primit în 33 de apariţii în Serie A, încheind astfel o perioadă de trei ani de neuitat cu două titluri de campion al Seriei A, o Coppa Italia şi o Supercoppa Italiana. În total, Sommer a jucat 139 de meciuri pentru Inter şi a păstrat poarta intactă de 66 de ori, lăsând o amprentă de neuitat în istoria clubului.