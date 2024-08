Nadia Comăneci le-a cerut explicaţii arbitrelor după ce România a ratat dramatic bronzul la sol: "Am fost la arbitra şefă" - Antena Sport

„În momentul acesta mă simt foarte rău pentru că am muncit atât şi am încercat să fac un exerciţiu la sol foarte bun. Şi au scos-o pe americancă pe locul 3, ceea ce… eu am încercat să fac o artistică foarte bună, să fac o acrobatică foarte bună, să iau aterizările, să nu ies afară din covor. În schimb, nu ştiu ce au văzut arbitrele de au scos-o pe ea pe locul 3.

Cel puţin locul 1 şi 2 este clar că sunt sportive destul de bune. Doar că locul 3… s-a văzut clar. Eu am încercat să am expresivitatea cât se poate de bună, dar cea de pe locul 3 a făcut şi aterizările puţin mai joase, cred că a ieşit şi din covor.

(Reporter: Ştii pentru ce ai fost penalizată?) Nu. Am făcut contestaţie şi mi-a rămas aceeaşi notă. Americanca a făcut contestaţie şi i-au schimbat nota şi au scos-o pe locul 3. Eu am avut un exerciţiu mult mai bun ca ea. A fost mai mai bun decât la Europene, am tras cât am putut de mine şi iată că s-a văzut cât de bun a fost exerciţiul.

Noi am încercat să ridicăm România cât putem mai mult. Am puterea să merg mai departe… şi eu, şi colegii, şi antrenorii… Nu ştiu ce a fost la sol, au fost multe schimbări de note.

Ne simţim dezavantajate. O să intru cu capul sus în sală şi o să merg înainte”, a declarat Sabrina Voinea.

România, fără medalie şi după finala feminină la sol

România a încheiat, luni, participarea în competiţiile de gimnastică artistică de la Jocurile Olimpice fără medalie. În finala de la sol, Sabrina Maneca Voinea s-a clasat pe locul 5. Ana Maria Bărbosu pe poziţia a 4-a, cu aceeaşi notă – 13.700. Pentru niciun minut, Bărbosu a fost medaliată cu bronz, dar o contestaţie la nota lui Jordan Chiles (SUA) i-a adus acesteia locul 3.

