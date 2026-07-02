Jurnal Antena Sport | Cântăm şi accelerăm

Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026

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Tragedie în fotbal. Fotbalistul a fost ucis: “Se căsătorise în urmă cu doar cinci luni”

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Decesul lui Radu Mărginean: Tatăl fostului fotbalist i-a implorat în genunchi pe medici să îi salveze fiul!