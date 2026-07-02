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Jurnal Antena Sport | Cântăm şi accelerăm

Pilotul Radu Benea a avut parte de un concert live în maşină. Celia i-a cântat o melodie dragă lui.

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