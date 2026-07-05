Jurnal Antena Sport | Susţinere din România
Un român l-a consolat primul pe cel mai important canadian, după eliminarea cu Marocul. Alex Giurgiu îi tunde pe jucătorii lui Bayern, iar Alphonso Davies a vorbit cu el după meci.
Un român l-a consolat primul pe cel mai important canadian, după eliminarea cu Marocul. Alex Giurgiu îi tunde pe jucătorii lui Bayern, iar Alphonso Davies a vorbit cu el după meci.
Jurnal Antena Sport | Victorie mare pentru LeclercJurnal Antena Sport | Victorie mare pentru Leclerc
Jurnal Antena Sport | Haaland, viking texanJurnal Antena Sport | Haaland, viking texan
Jurnal Antena Sport | Susţinere din RomâniaJurnal Antena Sport | Susţinere din România
Ce bucurie pentru Charles Leclerc! A venit prima victorie în Formula 1 după aproape 2 aniCe bucurie pentru Charles Leclerc! A venit prima victorie în Formula 1 după aproape 2 ani
Max Verstappen, OUT cu 4 tururi rămase! Ce nebunie la Silverstone. Era pe podiumMax Verstappen, OUT cu 4 tururi rămase! Ce nebunie la Silverstone. Era pe podium