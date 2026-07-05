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Jurnal Antena Sport | Susţinere din România

Un român l-a consolat primul pe cel mai important canadian, după eliminarea cu Marocul. Alex Giurgiu îi tunde pe jucătorii lui Bayern, iar Alphonso Davies a vorbit cu el după meci.

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Jurnal Antena Sport | Susţinere din România

Jurnal Antena Sport | Susţinere din România

Jurnal Antena Sport | Susţinere din România
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