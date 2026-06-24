Jurnal Antena Sport | Toate visurile duc la Roma

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Cum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meci

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Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român

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VIDEO Cristiano Ronaldo, replică pentru Lionel Messi! Record istoric în meciul cu Uzbekistan, LIVE pe AntenaPLAY

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