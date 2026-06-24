Jurnal Antena Sport | Toate visurile duc la Roma
David Popovici vrea să cucerească încă o dată Roma, unde a bătut prima oară recordul mondial. Campionul se simte ca acasă. Mii de români vin să-l susţină.
David Popovici vrea să cucerească încă o dată Roma, unde a bătut prima oară recordul mondial. Campionul se simte ca acasă. Mii de români vin să-l susţină.
Jurnal Antena Sport | Toate visurile duc la RomaJurnal Antena Sport | Toate visurile duc la Roma
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 24 iunieAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 24 iunie
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Ce a declarat Harry Kane după Anglia - Ghana 0-0Ce a declarat Harry Kane după Anglia - Ghana 0-0
Jude Bellingham s-a înjurat cu selecţionerul Carlos Queiroz! Scandal la pauza meciului Anglia - GhanaJude Bellingham s-a înjurat cu selecţionerul Carlos Queiroz! Scandal la pauza meciului Anglia - Ghana