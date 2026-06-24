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Jurnal Antena Sport | Toate visurile duc la Roma

David Popovici vrea să cucerească încă o dată Roma, unde a bătut prima oară recordul mondial. Campionul se simte ca acasă. Mii de români vin să-l susţină.

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Jurnal Antena Sport | Toate visurile duc la Roma

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