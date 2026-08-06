Adi Chică-Roşă s-a transferat în Liga 1. Cu ce echipă a bătut palma

Adi Chică-Roşă s-a tranferat de la Petrolul şi va continua tot în Liga 1, la FC Voluntari. Atacantul de 27 de ani a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane, iar mutarea a fost anunţată oficial de clubul ilfovean.

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”Bine ai venit, Adi Chică-Roşă! FC Voluntari a ajuns la un acord cu atacantul central Adi Chică-Roşă, care a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane.

La 27 de ani, Adi vine la FC Voluntari după evoluţii solide pentru FC Botoşani, Gloria Buzău, FC Braşov şi Petrolul Ploieşti. În ultimele două sezoane a adunat 77 de apariţii şi 13 goluri, confirmând la cel mai înalt nivel al fotbalului românesc.

Îi urăm mult succes în tricoul FC Voluntari şi cât mai multe goluri alături de echipa noastră!”, a transmis clubul ilfovean.

Adi Chică-Roşă a mai evoluat pentru FC Botoşani, Gloria Buzău şi FC Braşov.