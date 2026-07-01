Jannik Sinner îşi redobândeşte controlul. Numărul 1 mondial s-a calificat în turul al treilea de la Wimbledon după ce l-a învins miercuri pe portughezul Nuno Borges (locul 48 ATP) în trei seturi, scor 7-6 (4), 7-6 (2), 6-4.

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După un prim tur dificil, disputat în cinci seturi, împotriva sârbului Miomir Kecmanovic (locul 50), italianul în vârstă de 24 de ani s-a impus de data aceasta în trei seturi, dar a trebuit să depună eforturi considerabile pentru a-l învinge pe portughez.

Jannik Sinner, în turul 3 de la Wimbledon

Sinner şi-a ridicat nivelul de joc în momentele decisive, inclusiv atunci când Borges a servit pentru setul al doilea la scorul de 5-4, reuşind astfel să câştige în trei seturi şi să-şi asigure calificarea în turul al treilea, unde îl va întâlni pe Jenson Brooksby.

„Primul set a fost foarte dificil, dar amândoi am servit foarte bine, aşa că nu au fost prea multe schimburi lungi”, a declarat Sinner în interviul acordat pe teren. „Per ansamblu, în acest gen de meciuri în care nu ai prea mult control, sunt foarte fericit că am câştigat. Mai ales pe această suprafaţă, unde am acum două victorii [în această săptămână]. Desigur, vom vedea ce ne aşteaptă, dar sunt foarte mulţumit de rezultat. Mai sunt câteva aspecte pe care trebuie să le îmbunătăţim, dar sunt foarte mulţumit.”

Sinner, în vârstă de 24 de ani, şi-a adus la 95 numărul de victorii în turneele de Grand Slam din tabloul principal şi l-a depăşit pe Nicola Pietrangeli la numărul de victorii înregistrate de un jucător italian.