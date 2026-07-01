Home | Tenis | Jannik Sinner, în turul 3 de la Wimbledon

Jannik Sinner, în turul 3 de la Wimbledon

Dan Roșu Publicat: 1 iulie 2026, 20:21

Comentarii
Jannik Sinner, în turul 3 de la Wimbledon

Jannik Sinner - Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Jannik Sinner îşi redobândeşte controlul. Numărul 1 mondial s-a calificat în turul al treilea de la Wimbledon după ce l-a învins miercuri pe portughezul Nuno Borges (locul 48 ATP) în trei seturi, scor 7-6 (4), 7-6 (2), 6-4.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După un prim tur dificil, disputat în cinci seturi, împotriva sârbului Miomir Kecmanovic (locul 50), italianul în vârstă de 24 de ani s-a impus de data aceasta în trei seturi, dar a trebuit să depună eforturi considerabile pentru a-l învinge pe portughez.

Jannik Sinner, în turul 3 de la Wimbledon

Sinner şi-a ridicat nivelul de joc în momentele decisive, inclusiv atunci când Borges a servit pentru setul al doilea la scorul de 5-4, reuşind astfel să câştige în trei seturi şi să-şi asigure calificarea în turul al treilea, unde îl va întâlni pe Jenson Brooksby.

„Primul set a fost foarte dificil, dar amândoi am servit foarte bine, aşa că nu au fost prea multe schimburi lungi”, a declarat Sinner în interviul acordat pe teren. „Per ansamblu, în acest gen de meciuri în care nu ai prea mult control, sunt foarte fericit că am câştigat. Mai ales pe această suprafaţă, unde am acum două victorii [în această săptămână]. Desigur, vom vedea ce ne aşteaptă, dar sunt foarte mulţumit de rezultat. Mai sunt câteva aspecte pe care trebuie să le îmbunătăţim, dar sunt foarte mulţumit.”

Sinner, în vârstă de 24 de ani, şi-a adus la 95 numărul de victorii în turneele de Grand Slam din tabloul principal şi l-a depăşit pe Nicola Pietrangeli la numărul de victorii înregistrate de un jucător italian.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Lionel Messi e primul jucător care înscrie în 7 meciuri consecutive la Mondiale. Va marca şi cu Capul Verde?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cod roşu de vijelie puternică în Bucureşti. Meteorologii anunţă rafale de 90 km/h, ploi torenţiale şi grindină
Observator
Cod roşu de vijelie puternică în Bucureşti. Meteorologii anunţă rafale de 90 km/h, ploi torenţiale şi grindină
Transfer de 1,5 milioane de euro la Universitatea Craiova! Simon Elisor a fost prezentat oficial de campioana României. Update exclusiv
Fanatik.ro
Transfer de 1,5 milioane de euro la Universitatea Craiova! Simon Elisor a fost prezentat oficial de campioana României. Update exclusiv
20:17

Francezul Simon Elisor a semnat cu Universitatea Craiova
20:15

LIVE VIDEOAnglia – DR Congo 0-1, ACUM, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Ocazii uriaşe pentru englezi. Mbapsi, erou
20:12

VideoAnglia a cerut cu disperare penalty la Harry Kane, dar iordanianul Makhadmeh nici n-a vrut să audă
19:31

Gigi Becali a anunţat un transfer de un milion de euro: “Am dat ok-ul”
18:49

EXCLUSIVAdrian Mutu: “Franţa – Argentina? 5-0 pentru Franţa!”
18:24

OFICIAL | A 7-a plecare a verii de la Dinamo
Vezi toate știrile
1 Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială 2 FCSB a anunţat despărţirea OFICIALĂ de încă un jucător: “Astăzi se încheie în mod oficial aventura în roș-albastru” 3 “Ofertă scandaloasă!” Florentino Perez sparge banca pentru starul de la Cupa Mondială! Real Madrid, gata să doboare recordul 4 Surpriză! Marius Marin semnează, dar nu cu Sevilla! Echipa la care va evolua mijlocaşul naţionalei 5 VIDEOFranța – Suedia 3-0! Kylian Mbappe a făcut spectacol! „Les Bleus”, în optimile Campionatului Mondial 6 Harry Kane, lovitură uriaşă şi contract de 90 de milioane de euro. Atacantul Angliei e gata să semneze
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB