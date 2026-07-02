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Novak Djokovic, în turul 3 de la Wimbledon. Moment genial în timpul meciului

Dan Roșu Publicat: 2 iulie 2026, 0:16

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Novak Djokovic, în turul 3 de la Wimbledon. Moment genial în timpul meciului

Novak Djokovic, la Wimbledon - Profimedia Images

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Foarte relaxat în timp ce îl înfrunta pe Stefanos Tsitsipas în turul al doilea al turneului de la Wimbledon, pe care l-a învins în cele din urmă în trei seturi (6-3, 6-4, 6-2), Novak Djokovic şi-a făcut timp să glumească cu o fată de mingi.

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Novak Djokovic nu este cu siguranţă ca alţi jucători. Sârbul, cu 24 de titluri de Grand Slam, nu mai are nimic de demonstrat nimănui şi intenţionează să joace doar de plăcere. În timpul impresionantului său meci din turul doi de la Wimbledon împotriva lui Stefanos Tsitsipas, Djokovici şi-a făcut timp să facă o glumă veselă unei fetiţe de mingi.

Novak Djokovic, în turul 3 de la Wimbledon

Rugată să-i taie o etichetă de pe tricoul polo, s-a speriat copios când Djokovici s-a prefăcut tăiat cu foarfeca.

Nu toată lumea poate fi atât de relaxată în timpul unui meci, dar Djokovici a reuşit acest lucru într-un meci pe care l-a câştigat într-o oră şi 48 de minute.

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El are 104 victorii la Wimbledon, cu una mai puţin decât Roger Federer.

În turul trei, Djokovici va evolua cu francezul Arthur Rinderknech, cap de serie 25.

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