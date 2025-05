Peste 2.000 de oameni au făcut sport la Sport Arena Streetball în Parcul Drumul Taberei - Antena Sport

Spectacolul a fost la înălțime și la propriu și la figurat. Componenții trupei de baschet acrobatic Face Team au zburat mult deasupra inelului de baschet, lăsând cu gura căscată trecătorii ieșiți la o plimbare în parc, iar artiștii Duo Badea și Emilia Rotaru au realizat momente magice aduse în mijlocul publicului direct de pe scena Circului Metropolitan București.

Rapper-ul DOC și luptătorul de K1 Benny Adegbuyi au făcut echipă pe terenul de baschet împotriva primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu într-un meci demonstrativ la care au participat și jucătoarele profesioniste Zada Williams și Ioana Ghizilă, componente ale echipei de baschet Rapid București.

Concurența a fost acerbă la categoriile de copii și juniori, 108 dintre cele 155 de echipe înscrise participând la categoriile de sub 18 ani. Acolo, pasiunea și determinarea tinerilor jucători împreună cu entuziasmul părinților au creat o atmosferă electrizantă.

În total peste 100 de jucători au fost premiați, iar echipele cu cele mai creative nume s-au dovedit la fel de inspirate și pe terenul de joc. Skibidienii la sub 14 ani masculin, Clătite cu Nutella la sub 12 ani feminin sau ChatGPT la sub 14 ani feminin au devenit campioane.

Steaua s-a impus la sub 18 ani masculin, iar la sub 21 masculin Bujorii Aurii au reușit surpriza în fața principalei favorite, Be le le le, scor 21-18 după cel mai spectaculos meci al turneului. Ștefan Herea a fost desemnat Horizon Rising Star MVP.

BCR Sport Arena Streetball mai are programate alte cinci evenimente în acest an, următorul fiind peste doar două săptămâni, la Iulius Mall Iași, în perioada 23-25 mai. Apoi turneul revine în Capitală, 20-22 iunie.