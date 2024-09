Noutățile lunii septembrie în AntenaPLAY - Antena Sport

Chiar dacă emisiunea-fenomen „Insula Iubirii” a ajuns la final, iubitorii show-ului nu trebuie să fie triști, pentru că luna septembrie aduce în exclusivitate în AntenaPLAY o serie de Interviuri Insula Iubirii filmate cu doar câteva zile înainte de difuzarea la TV a marii finale. Fanii au ocazia să descopere secrete din culisele emisiunii, povești inedite și declarații surprinzătoare făcute de protagoniști după ce au urmărit show-ul fenomen. Rămâneti conectați la universul „Insula Iubirii”, chiar și după încheierea sezonului.

Pentru cei care doresc să retrăiască momentele intense din „Insula Iubirii”, AntenaPLAY oferă o ocazie de neratat: toate cele opt sezoane ale emisiunii sunt disponibile integral în platformă. Fanii pot urmări de la început fiecare poveste de dragoste, trădare și tentație care a marcat show-ul de-a lungul anilor, descoperind sau revăzând momentele care au ținut milioane de telespectatori cu sufletul la gură. Acum, tot universul „Insula Iubirii” este la doar un click distanță, exclusiv în AntenaPLAY.

Pe lângă acestea, AntenaPLAY aduce multe noutăți captivante în luna septembrie: un nou sezon incendiar si plin de aventură „Asia Express”, umor garantat cu cel mai tare juriu în sezonul nou din emisiunea „iUmor”, comedie de calitate cu serialul „Bravo, tata” și o poveste de dragoste emoționantă în „Lia, soția soțului meu”. Nu lipsesc nici filmele și serialele noi, dar și transmisiunile sportive live, care fac din AntenaPLAY destinația ideală pentru divertisment în această toamnă!

Asia Express continuă pe Drumul Zeilor

Nouă perechi de vedete au plecat în cea mai mare aventură din viața lor. Asia Express continuă pe Drumul Zeilor cu 18 concurenți mai hotărâți ca niciodată să ajungă până în etapa finală a competiției. Cei care au acceptat provocarea sezonului 7 Asia Express – Drumul Zeilor se numără Anca Țurcașiu și prietena ei, actrița Andreea Samson, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, colega lui de radio, Nicolai Tand și Sorin Brotnei, nașul și finul, Betty Salam și soțul ei, Cătălin Vişănescu, comedianții Ioana State și Mane Voicu, content creator-ul și antreprenoarea Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, Victor Slav și iubita lui Selina, Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, Andrei Ursu și iubitul lui, Vlad Condurache.

Ai filme și seriale captivante

Luna septembrie aduce în AntenaPLAY filme captivante care vor satisface toate gusturile. „Anything Else” este o comedie romantică savuroasă regizată de Woody Allen, care explorează relațiile complicate din viața unui tânăr scriitor. „If I Were a Rich Man” promite râsete în hohote, urmărind povestea unui bărbat care câștigă o avere peste noapte, doar pentru a descoperi că banii nu aduc întotdeauna fericirea. „The Island of Lies” este un thriller inspirat din fapte reale, ce dezvăluie secrete întunecate pe o insulă izolată. În timp ce „30 And Single” aduce povestea adoi foști colegi de liceu care se întâlnesc câțiva ani mai târziu și decid să-și respecte promisiunea de a se căsători, dacă amândoi sunt încă singuri până la 30 de ani.