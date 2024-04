Anamaria Prodan l-a spulberat pe Laurențiu Reghecampf, după ce Corina Caciuc a născut: „Să nu-i părăsească și pe aceștia!” - Antena Sport

Laurențiu Reghecampf, tată pentru a patra oară! Corina Caciuc a născut

Laurențiu Reghecampf a devenit tată pentru a patra oară, după ce Corina Caciuc a născut un băiețel. Antrenorul este în culmea fericirii alături de partenera sa de viață, alături de care mai are un copil, pe nume Liam.

Corina Caciuc a născut în după-amiaza zilei de 31 martie. Aceasta a dat imediat vestea pe contul său de Instagram, acolo unde este o prezență discretă. Partenera lui Laurențiu Reghecampf a postat un scurt mesaj emoționant, alături de o fotografie în care îl ține în brațe pe fiul nou-venit pe lume.

„Iubirea mea pentru tine este dincolo de cuvinte”, a notat Corina Caciuc, pe Instagram.

Liam, primul fiu pe care Laurențiu Reghecampf îl are cu Corina Caciuc are aproape doi ani. Antrenorul mai are alți doi băieți, din căsătoriile anterioare. Alături de Mariana Pfeiffer, care i-a fost soție timp de 13 ani, „Reghe” îl are pe Luca, iar alături de Anamaria Prodan, îl are pe Bebeto.