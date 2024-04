Laurențiu Reghecampf, tată pentru a patra oară! Corina Caciuc a născut! Mesajul emoționant postat - Antena Sport

Reclamă

„Iubirea mea pentru tine este dincolo de cuvinte”, a notat Corina Caciuc, pe Instagram.

Liam, primul fiu pe care Laurențiu Reghecampf îl are cu Corina Caciuc are aproape doi ani. Antrenorul mai are alți doi băieți, din căsătoriile anterioare. Alături de Mariana Pfeiffer, care i-a fost soție timp de 13 ani, „Reghe” îl are pe Luca, iar alături de Anamaria Prodan, îl are pe Bebeto.

Până acum, nici Laurențiu Reghecampf și nici Corina Caciuc nu au dezvăluit numele celui de-al doilea copil al lor.

Transformare spectaculoasă a iubitei lui Laurenţiu Reghecampf

Laurenţiu Reghecampf se mândreşte cu iubita lui, care este cu 16 ani mai tânără. Nu se mai ascunde şi postează des imagini, pe reţelele sociale, cu Corina.

„Corina este splendidă!„, „Ce femeie frumoasa si simplă„, „O familie foarte frumoasă,iar Corina e superbă!„, „Waw, ce frumuseţe de femeie şi-a luat băiatul ăsta!„, sunt doar câteva dintre comentariile primite de Reghecampf pe reţelele sociale, la o postare în care apare alături de Corina Caciuc şi Liam.

Iubita lui „Reghe” şi-a sărbătorit, luna trecută, ziua de naştere. Corina Caciuc a suferit o transformare impresionantă după ce l-a cunoscut pe fostul antrenor al FCSB-ului. Cu greu mai poate fi recunoscută în imaginile în care era blondă. Potrivit viva.ro, Corina a apelat la medicul estetician. Aşa a ajuns să aibă „buze voluminoase, sprâncene bine conturate”. „Noi, oamenii, suntem supuși schimbării. Dacă dumneavoastră considerați că eu m-am transformat spectaculos în ultimul timp, probabil că are legătură cu transformările interioare. Sunt fericită, foarte fericită, iar această fericire cred că răzbate spectaculos, cum ați afirmat, și la exterior. Dacă ar fi existat defecte majore, de netolerat, probabil nu am fi trăit această poveste de iubire atât de frumoasă. Ne acceptăm unul pe celălalt, așa cum suntem. Nu-mi este în fire să mă ridic pe vreun soclu! Nu am ce să demonstrez cuiva… Eu mă bucur de iubirea la care sunt părtașă și le doresc și altora să trăiască asemenea povești intense„, spunea Corina Caciuc la fanatik.ro.

