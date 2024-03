"Cea mai frumoasă femeie din România" nu a mai suportat să îşi vadă soţul umilit: "Vă bateţi joc de o familie întreagă?!" - Antena Sport

Reclamă

Eram la Craiova, îi văzusem mașina (n.r.- lui Adrian Mititelu) și chiar am vrut să merg să-i spun: «Nu vă gândiți că vă bateți joc de o familie întreagă? Omul ăsta are suflet, are familie, are niște ani de muncă…». Gabi nu m-a lăsat, normal. Știa că două secunde sunt politicoasă, după nu mai sunt o doamnă”, a dezvăluit Lena Enache la podcast-ul Anamariei Prodan.

„Cea mai frumoasă femeie din România” i s-a destăinuit Anamariei Prodan. Lena Enache a dezvăluit cum a reacționat când l-a prins pe Gabi Enache vorbind cu alte femei.

Lena Enache a fost supranumită „cea mai frumoasă femeie din România”. (Vezi galeria foto de la finalul articolului). Aceasta este soția lui Gabi Enache, și au împreună un băiețel.

Anamaria Prodan a întrebat-o direct pe Lena Enache dacă l-a prins vreodată pe soțul ei călcând „strâmb”. Aceasta a oferit un răspuns direct și a dezvăluit că a găsit conversații între soțul ei și alte femei. Deși fotbalistul a încercat să se scuze, Lena Enache nu l-a crezut, însă au trecut peste aceste episoade.

„L-am prins, dar l-am faultat. L-am prins de câteva ori. Niște conversații așa drăguțe pe Instagram. Fetelor, vă văd! Atenție la neatenție. (N.r. Ce zicea el) Normal, că nu e ceea ce pare. Nu merge cu mine. (N.r. Îi e frică lui Gabi de tine?) Da!”, a declarat Lena Enache, în podcastul Anamariei Prodan.

Lena Enache şi Gabi Enache au împreună un băieţel. Ambii au fost căsătoriţi anterior, având fiecare un copil din mariajul precedent. Atât Lena, cât şi Gabi Enache au fiecare câte o fată din mariajul anterior. Divorţul lui Gabi Enache de fosta soţie, Mădălina, a fost unul cu scandal. Lena și Gabi Enache sunt de altfel finii Anamariei Prodan.

