Matt Richards nu îşi revine după aurul pierdut în faţa lui David Popovici, la JO. Ce a spus înainte de Mondiale - Antena Sport

Dar, la finalul zilei, asta e sportul și cred că sunt lecții de învățat din fiecare experiență, mereu trebuie să analizezi ambele fețe ale monedei. Unele dintre concluziile la care am ajuns mă vor ajuta și voi încerca să le duc mai departe cu mine, vara aceasta și dincolo de ea.

Popovici a obţinut atunci un 1:44,72 la proba de 200 de metri liber, cu două sutimi mai puţin decât Richards. Chiar dacă nu are parte de un sezon extraordinar, cel mai bun timp fiind de 1:45.35, Matt speră să se revanşeze în faţa campionului nostru, care a scos un 1:43,64 în finala Europenelor U23. Cei doi se vor afla în bazin la Campionatul Mondial de la Singapore.

Anunţ surpriză al lui David Popovici! Obiectivul sportivului înaintea Campionatelor Mondiale

David Popovici surprinde pe toată lumea. Chiar la plecarea la Campionatele Mondiale de Nataţie din Singapore campionul român şi-a stabilit obiectivul. Sportivul spune că nu îl va interesa dacă pierde medaliile la competiţia din Asia.

David Popovici spune că şi-a îndeplinit deja toate obiectivele şi că nu mai are nimic de demonstrat. ”Sunt relaxat, ceea ce înseamnă că sunt bine și sunt pregătit. Anul trecut, când obișnuiam să fiu mult mai stresat în legătură cu totul, aveam foarte multe superstiții și extrem de multe obiceiuri. Dar anul acesta, fiind mai liniștit, am reușit să scap de ele. Am scăpat cumva de presiunea pe care mi-o puneam singur de a câștiga.

Acum, îndeplinindu-mi toate obiectivele pe care mi le-am propus, inclusiv titlul la Jocurile Olimpice, sunt eliberat. Pot să mă bucur de înot și să înot foarte repede și frumos, de dragul de a înota. Nu mai am în minte gândul că poate o să câștig, poate o să pierd. Pur și simplu, m-am eliberat.