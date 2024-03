Cine sunt femeile care l-au dat peste cap pe Lewis Hamilton! Imagini de senzaţie cu fostele cuceriri ale pilotului "Playboy" - Antena Sport

Cel mai recent, Lewis Hamilton s-a aflat într-o relație cu modelul brazilian Juliana Nalu. Totuși, potrivit informațiilor oferite de thesun.co.uk, cei doi s-au despărțit, iar pilotul și-ar fi făcut un cont pe o aplicație de întâlniri.

Lewis Hamilton, mesaj categoric după ce a abandonat în Marele Premiu al Australiei

Lewis Hamilton a transmis un mesaj categoric, după ce a abandonat în Marele Premiu al Australiei. Pilotul britanic a declarat că week-end-ul de pe circuitul din Melbourne a fost chinuitor pentru echipa sa, Mercedes.

Lewis Hamilton a fost forțat să se retragă în turul 17 din Marele Premiu al Australiei. Cursa a fost live pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

„Nu am simțit că va veni, până când s-a întâmplat. Cu siguranță este frustrant, pentru că a fost devreme în cursă, eram în progres și era strategia diferită pentru toți. Dar se întâmplă și astfel de lucruri.

(N.r. Ce a învățat din cursă) Nimic din ce nu știam înainte. Nu am arătat rău în virajele de viteză mare, dar am fost lenți în cele de viteză scăzută, în timp ce în cursa precedentă, am fost slabi pe viteză mare, și buni pe viteză mică. Da, a fost un chin week-end-ul acesta”, a declarat Lewis Hamilton, conform formula1.com.

