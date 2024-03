„Un chin!” Lewis Hamilton, mesaj categoric după ce a abandonat în Marele Premiu al Australiei - Antena Sport

Reclamă

„Nu am simțit că va veni, până când s-a întâmplat. Cu siguranță este frustrant, pentru că a fost devreme în cursă, eram în progres și era strategia diferită pentru toți. Dar se întâmplă și astfel de lucruri.

(N.r. Ce a învățat din cursă) Nimic din ce nu știam înainte. Nu am arătat rău în virajele de viteză mare, dar am fost lenți în cele de viteză scăzută, în timp ce în cursa precedentă, am fost slabi pe viteză mare, și buni pe viteză mică. Da, a fost un chin week-end-ul acesta”, a declarat Lewis Hamilton, conform formula1.com.

Mercedes a plecat fără puncte din Australia, deoarece nici George Russell, celălalt pilot al echipei, nu a încheiat cursa. Britanicul a făcut accidentat chiar în ultimul tur al cursei.

Max Verstappen a dezvăluit motivul abandonului său şoc în Marele Premiu al Australiei

Max Verstappen a dezvăluit motivul abandonului său şoc în Marele Premiu al Australiei. O problemă la frâna dreapta-spate a făcut ca el să nu mai poată continua cursa.

Întrebat cât de frustrant a fost să abandoneze din nou, la doi ani distanţă de atunci, Max Verstappen a răspuns: „Da, nu este ideal. Desigur, vrei mereu să termini cursele, dar este un sport mecanic”.

