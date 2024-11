Cum a putut Adrian Mutu s-o ceară în căsătorie pe Sandra! Reacția incredibilă a femeii: „N-am ieșit patru luni din hotel!” - Antena Sport

Galerie (32) Adrian Mutu, despre cum a cerut-o de soție pe Sandra Adrian Mutu și Sandra Mutu/ Instagram Adrian Mutu a oferit declarații despre momentul în care a cerut-o în căsătorie pe Sandra. „Briliantul” a dezvăluit în cel loc neobișnuit a făcut acest pas în relația cu cea care-i este alături și astăzi. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Adrian Mutu este la al treilea mariaj, după cele cu Alexandra Dinu și Consuelo Matos. Alături de Sandra, cu care este căsătorit din 2017, „Briliantul” are un fiu, pe nume Tiago. Adrian Mutu, detalii despre momentul în care a cerut-o în căsătorie pe Sandra Adrian Mutu a oferit declarații despre perioada petrecută la Pune City, între iulie 2015 și ianuarie 2016. Fostul internațional a dezvăluit că a avut-o alături pe Sandra, atunci când evolua în prima ligă din India, însă i-a fost extrem de dificil să locuiască în țara asiatică. „Briliantul” a transmis că în lunile petrecute în India, nici el, și nici Sandra nu părăseau hotelul, din cauza aglomerației din oraș. În acest context, Mutu a dezvăluit că a cerut-o de soție pe Sandra în camera de hotel, din India. „Briliantul” a transmis, de asemenea, că femeia a fost extrem de amuzată de propunerea care i-a fost făcută, însă a acceptat fără să stea pe gânduri. Reclamă

Reclamă

„Eu am stat 4 luni într-un hotel. Am fost cu soția mea acolo. Am pus în contract. Că nu erau de acord. Trebuia să stau singur într-un hotel. Bine că am luat-o pentru că în India am cerut-o pe Sandra de soție.

Eram împreună și am plecat în India. Și atunci ne-am dat seama după câteva luni că putem conviețui. Era o nebunie totală și nu aveam ce face. Nu mă duceam decât la antrenament. Plecam cu o oră, o oră și jumătate înainte să ajungem. Cum ieșeai din curtea hotelului dădeai de o aglomerație incredibilă.

(n.r – pe Sandra ai cerut-o în hotel? Sau într-un loc mai special?) În hotel. N-am ieșit 4 luni deloc din hotel. Ea unde să iasă singură? Dacă nu îmi dădeau o grămadă de bani pe 4 luni nu mergeam niciodată acolo. Nu se ducea niciodată un fotbalist cum am fost eu, market player.

Reclamă

Hotelurile sunt foarte mișto. Ai tot ce îți trebuie. Curat. Nu sunt probleme. Dar dacă te duci acolo să joci la vreo echipă, trebuie să stai în proximitatea centrului. Te duci și te întorci acasă. Ajungi într-un oraș de 40.000.000 de locuitori. (n.r. – A plâns Sandra când ai cerut-o?) E, a plâns! Îi venea să râdă, nu să plângă”, a declarat Adrian Mutu, conform fanatik.ro. Cea de-a treia soție a lui Adi Mutu radiază de fericire Cea de-a treia soție a lui Adi Mutu radiază de fericire alături de fostul atacant al naţionalei României. În vârstă de 31 de ani, Sandra Mutu radiază de fericire în vacanţă. „Briliantul” nu s-a uitat la bani şi a dus-o pe Sandra în Italia, pe Insula Capri, printre milionarii lumii. Cei doi s-au cazat într-un hotel de cinci stele, acolo unde o cameră costă peste 500 de euro pe noapte. De o frumuseţe ieşită din comun, Sandra a postat mai multe imagini. „Iubim Capri„, a fost mesajul transmis de cea care are un copil cu cel care a înscris 35 de goluri în 77 de selecţii la naţionala României. „Prințesa mea!„, a comentat soacra lui Adi Mutu la una dintre fotografiile Sandrei.

Reclamă