"Prințesa mea!" Cea de-a treia soție a lui Adi Mutu radiază de fericire. Răsfăţ total pentru Sandra Mutu - Antena Sport

Galerie (32) Cea de-a treia soție a lui Adi Mutu radiază de fericire Sandra Mutu, în Capri / Instagram Cea de-a treia soție a lui Adi Mutu radiază de fericire alături de fostul atacant al naţionalei României. În vârstă de 31 de ani, Sandra Mutu radiază de fericire în vacanţă. „Briliantul" nu s-a uitat la bani şi a dus-o pe Sandra în Italia, pe Insula Capri, printre milionarii lumii. Cei doi s-au cazat într-un hotel de cinci stele, acolo unde o cameră costă peste 500 de euro pe noapte. Cea de-a treia soție a lui Adi Mutu radiază de fericire De o frumuseţe ieşită din comun (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS), Sandra a postat mai multe imagini. „Iubim Capri„, a fost mesajul transmis de cea care are un copil cu cel care a înscris 35 de goluri în 77 de selecţii la naţionala României. „Prințesa mea!„, a comentat soacra lui Adi Mutu la una dintre fotografiile Sandrei. Sandra Mutu s-a căsătorit în 2016 cu „Briliantul". Ea şi-a tatuat numele soţului ei, la scurt timp după nuntă. Are scris „Adrian" pe antebraţ şi un diamant, care aminteşte de porecla lui Mutu. „Iubirea este drogul meu", era mesajul postat Sandra Mutu în momentul în care a făcut publică prima imagine cu tatuajul.

Adrian Mutu a ajuns la cea de-a treia căsnicie. A mai fost căsătorit cu Alexandra Dinu și cu Consuelo Gomez, până să ajungă la altar cu Sandra Bachici. În total, fostul atacant al naţionalei României are patru copii: Mario, Adriana, Maya şi Tiago.

Sandra Mutu şi Adrian Mutu, decizie majoră despre viitor

Sandra Mutu şi Adrian Mutu au luat decizie majoră despre viitor. Adrian Mutu a dezvăluit că el şi superba sa soţie se gândesc să mai devină părinţi

„Eu cred că am cunoscut-o pe Sandra în momentul în care trebuia. Facem 8 ani împreună în februarie. Sunt 8 ani și o să fie, pentru că m-a luat în cea mai bună versiune a mea. Nu pot să spun că nu și nu pot să spun că da. De ce? Pentru că nu știu ce urmează. Eu cu soția mea vorbesc, ne-ar plăcea, nu spunem nu. (…) Dacă e să fie bine, dacă nu …nu mă gândesc în mod special nici dacă da, nici dacă nu, pentru că am deja copil”, a spus Adrian Mutu în podcastul Tare de Tot.

Adrian Mutu este liber de contract din luna aprilie, când şi-a dat demisia de la CFR Cluj. Le-a mai antrenat pe Neftchi Baku, Rapid, FCU Craiova, România U21, Al Wahda U21 şi FC Voluntari.

