Cum arată actuala iubită a celebrului milionar care şi-a "tocat" întreaga avere, ca Irinel Columbeanu: "Sunteţi un cuplu minunat" - Antena Sport

Aflat la volanul lui Aston Martin DBS, prezentat în saga James Bond, Nicklas Bendtner a suferit un grav accident la vârsta de 21 de ani. „Corpul meu nu s-a vindecat niciodată complet. (…) Eram în cea mai bună formă la Arsenal, jucând cu Andrei Arşavin pe stânga şi Robin van Persie în faţă, iar după acel accident, nu mi-am mai revenit niciodată”, a conchis el.

Hotărât să facă alegerile corecte de la retragerea sa, fostul internaţional danez şi-a propus să escaladeze Everestul.

Bendtner a recunoscut că a pierdut şi 7 milioane de euro la poker!

Bendtner ar fi strâns circa 11 milioane de euro din salariile pe care le-a avut la cluburile la care a evoluat. Fostul atacant dezvăluia că a pierdut 7 milioane de euro la poker.

„Am pierdut foarte mulți bani, sume incredibile. Toată viața am jucat poker. Este dificil să spun cât am pierdut, dar este vorba de aproximativ 50 de milioane de coroane daneze (n.r. aproape 7 milioane de euro). Nu aș putea spune că am avut probleme cu jocurile de noroc, mereu am știut să țin situația sub control.

În trecut jucam pe mize uriașe. Într-o noapte, în Londra, lucrurile au scăpat de sub control și putea ieși urât! Din acel moment nu mai joc pe sume mari de bani. Mai găzduiesc, acasă, nopți de poker alături de prietenii mei. Totuși, nu jucăm pe mai mult de 100 de coroane (n.r.: 13 euro)”, mărturisea Nicklas Bendtner.