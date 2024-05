Dezvăluirea uluitoare a lui Pelinel despre Cristi Borcea! Ce se va întâmpla dacă va păţi şi ea ca primele soţii ale milionarului! - Antena Sport

Dezvăluirea uluitoare a lui Pelinel despre Cristi Borcea a fost făcută de fostul model într-un interviu! A treia soţie a milionarului care a fost preşedinte executiv la Dinamo are o relaţie foarte frumoasă cu omul de afaceri.

Valentina Pelinel a mărturisit că nu există nimic care ar putea să o despartă de Cristi Borcea. Ea a dat de înţeles că l-ar ierta pe omul de afaceri chiar şi dacă acesta ar înşela-o. Borcea mărturisea că pe primele două soţii, Mihaela şi Alina, le-a înşelat.

Dezvăluirea uluitoare a lui Pelinel despre Cristi Borcea!

„(n.r: Ce greșeală nu i-ai putea ierta lui Cristi în mariaj și te-ar putea determina să renunți la povestea frumoasă pe care o trăiți?) Când ai o căsnicie frumoasă și foarte reușită, cu atâția copii, nu poți să renunți. E foarte greu să construiești ce am construit noi și să treci prin ce am trecut noi ca să fim astăzi aici. Decât să cauți ceva care ar distruge ceea ce ai, mai bine cauți întotdeauna ceea ce face relația mai puternică. Deci problema care se pune e cum faci să îți păstrezi căsnicia frumoasă, pentru că noi am luptat ca să fim împreună. Te căsătorești ca să îți petreci viața cu partenerul tău și drumul, chiar și când e anevoios, trebuie să fie presărat numai cu bune intenții. O familie ca a noastră nu e ușor de obținut și nici ușor de clătinat. Am trecut prin multe momente grele împreună și ne-am dovedit unul altuia că iubirea ne dă putere”, a declarat Valentina Pelinel despre Cristi Borcea, pentru viva.ro.