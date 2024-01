Cristi Borcea a recunoscut că şi-a înşelat două soţii. Cum a "scăpat" de trădare Valentina Pelinel: "M-am liniştit!" - Antena Sport

Reclamă

„Am fost mereu cu cine mi-am propus. Dar m-am liniștit. Nu am fost liniștit înainte, până să mă căsătoresc acum cu Valentina. Atunci aveam altă vârstă, ieșeam. Păi, când eram cu Alina sau cu Mihaela, tot ce mi-a plăcut ochiului…, am mers. Da, și când eram căsătorit. Erau conjunctura, natura și poziția mea de cum eram atunci. Eram în toate discotecile, barurile.

M-a mustrat conștiința, dar ce să faci? Asta a fost tinerețea. Nu aș mai face acum ce am făcut atunci. Nu aș mai face nici să risc cu subminarea economiei națioanlei, ce făceam la 20 de ani. Odată cu vârsta, gândești totul altfel.

Reclamă

Valentina m-a găsit în cea mai bună perioadă, când te așezi, când te uiți în jur și vezi 9 copii, când vezi cea mai frumoasă femeie din lume alături de care creezi cele mai bune condiții pentru toată lumea. Și atunci nu-ți mai arde de altele„, a declarat Cristi Borcea în podcastul „Tare de Tot”.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună 3 copii: Milan și gemenele Indira și Rania. Cu prima sa soție, Mihaela, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Antonia şi Angelo.

Cu a doua soţie, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu.

Reclamă 4 / 0/3

„Va aduce 2024 încă un copil în familia Borcea?” Răspunsul surpriză dat de Valentina Pelinel „Va aduce 2024 încă un copil în familia Borcea?” este întrebarea la care Valentina Pelinel a oferit imediat răspunsul. Fostul model a dezvăluit că nu se gândea vreodată că la 43 de ani va avea trei copii alături de Cristi Borcea. Valentina Pelinel a dezvăluit că nu se pune problema ca în 2024 să rămână din nou însărcinată. Aceasta susține că pe lângă cei trei copii pe care îi are alături de soțul ei, din familia Borcea mai fac parte și alți șase, cei pe care Cristi Borcea îi are din relațiile precedente. De asemenea, Valentina Pelinel a mai dezvăluit că toți cei nouă copii ai lui Cristi Borcea au o relație excelentă, fiind cu toții o mare familie. „Avem împreună 3 copii sănătoși, frumoși și cuminți și încă 6, deci 9 în total! Eu zic că ne-am făcut treaba și ne bucurăm de ei. Așadar avem copii de toate vârstele, între 4 și 26 de ani. Nu e cazul să mai facem încă un copil, ne concentrăm să le fim cât de mult putem alături celor 9 pe care îi avem deja și care ne oferă multe satisfacții și se iubesc foarte mult între ei. Chiar dacă sunt o fire organizată și ca atare calculată, așa ceva nu îmi stătea în putere să planific, și anume să am 3 copii la 43 de ani. Mi-am dorit măcar un copil. Copiii sunt cea mai mare realizare și nu poți înțelege asta pe deplin până nu ești părinte. Sunt diferiți, adorabili, plini de iubire”, a declarat Valentina Pelinel, conform ciao.ro.