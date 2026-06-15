Laurenţiu Reghecampf a semnat! Revenire spectaculoasă a antrenorului român

Tehnicianul român Laurenţiu Reghecampf a semnat luni un contract cu Esperance de Tunis, formaţie pe care a condus-o în sezonul 2024-2025.
Laurenţiu Reghecampf (50 de ani) este noul antrenor al echipei tunisiene Esperance de Tunis, urmând să îl înlocuiască pe francezul Christian Bracconi.
Laurenţiu Reghecampf a revenit pe banca lui Esperance de Tunis
Reghecampf a lucrat în ultimul sezon la formaţia sudaneză Al Hilal Omdurman, cu care s-a clasat pe primul loc al campionatului din Rwanda, acolo unde echipa a jucat din cauza conflictului din Sudan.
Reghecampf a mai antrenat pe Esperance de Tunis între 5 noiembrie 2024 şi 17 martie 2025, cucerind Supercupa Tunisiei.
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