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Laurenţiu Reghecampf a semnat! Revenire spectaculoasă a antrenorului român

Bogdan Stănescu Publicat: 15 iunie 2026, 22:48

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Laurenţiu Reghecampf a semnat! Revenire spectaculoasă a antrenorului român

Laurenţiu Reghecampf, la un meci / Sport Pictures

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Tehnicianul român Laurenţiu Reghecampf a semnat luni un contract cu Esperance de Tunis, formaţie pe care a condus-o în sezonul 2024-2025.

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Laurenţiu Reghecampf (50 de ani) este noul antrenor al echipei tunisiene Esperance de Tunis, urmând să îl înlocuiască pe francezul Christian Bracconi.

Laurenţiu Reghecampf a revenit pe banca lui Esperance de Tunis

Reghecampf a lucrat în ultimul sezon la formaţia sudaneză Al Hilal Omdurman, cu care s-a clasat pe primul loc al campionatului din Rwanda, acolo unde echipa a jucat din cauza conflictului din Sudan.

Reghecampf a mai antrenat pe Esperance de Tunis între 5 noiembrie 2024 şi 17 martie 2025, cucerind Supercupa Tunisiei.

Laurenţiu Reghecampf semnează
Laurenţiu Reghecampf semnează contractul cu Esperance Tunis / X

 

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