Laurenţiu Reghecampf a semnat! Revenire spectaculoasă a antrenorului român

Tehnicianul român Laurenţiu Reghecampf a semnat luni un contract cu Esperance de Tunis, formaţie pe care a condus-o în sezonul 2024-2025.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Laurenţiu Reghecampf (50 de ani) este noul antrenor al echipei tunisiene Esperance de Tunis, urmând să îl înlocuiască pe francezul Christian Bracconi.

Laurenţiu Reghecampf a revenit pe banca lui Esperance de Tunis

Reghecampf a lucrat în ultimul sezon la formaţia sudaneză Al Hilal Omdurman, cu care s-a clasat pe primul loc al campionatului din Rwanda, acolo unde echipa a jucat din cauza conflictului din Sudan.

Reghecampf a mai antrenat pe Esperance de Tunis între 5 noiembrie 2024 şi 17 martie 2025, cucerind Supercupa Tunisiei.