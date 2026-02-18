Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” - Antena Sport

Laurențiu Reghecampf a oferit declarații despre o posibilă nuntă cu actuala sa parteneră, Corina Caciuc. Antrenorul român a dezvăluit că nu a cerut-o în căsătorie pe femeia care i-a dăruit doi copii.
Laurențiu Reghecampf, care în prezent o antrenează pe Al-Hilal Omdurman, în Sudan, se află într-o relație cu Corina Caciuc de mai bine de cinci ani. Cei doi au împreună doi băieți, Liam și Landon.
Laurențiu Reghecampf a rupt tăcerea despre nunta cu Corina Caciuc
Deși s-a zvonit că ar fi cerut-o în căsătorie pe Corina Caciuc, Laurențiu Reghecampf a oferit toate detaliile despre stadiul în care se află relația sa cu aceasta. Antrenorul a transmis că nu are nevoie de acte, mărturisind că actuala parteneră este ca și soția lui.
„Nu a fost nimic, nu a existat o cerere în căsătorie, așa a fost interpretată situația. Corina este ca și cum ar fi soția mea, numai că nu avem actele făcute.
Noi trăim ca o familie, ne ocupăm împreună de copii și lucrurile sunt foarte clare între noi, nu avem nevoie de un titlu ca să știm ce suntem unul pentru celălalt”, a declarat Laurențiu Reghecampf, conform cancan.ro.
De asemenea, Laurențiu Reghecampf a dezvăluit că în viața lui urmează un alt mare eveniment. Alături de Corina Caciuc, antrenorul se pregătește de botezul mezinului lor, Landon.
„Întâi avem de făcut botezul la băiatul mic, asta este prioritatea noastră acum. După aia vedem ce se întâmplă, nu ne grăbim nicăieri. Lucrurile trebuie făcute la timpul lor și nu simțim presiunea de a demonstra ceva cuiva”, a mai spus Laurențiu Reghecampf.
