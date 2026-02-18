Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” - Antena Sport

Home | Diverse | Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Foto

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”

Publicat: 18 februarie 2026, 17:34

Comentarii
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
galerie foto Galerie (24)

Laurenţiu Reghecampf şi Corina Caciuc / Instagram

Laurențiu Reghecampf a oferit declarații despre o posibilă nuntă cu actuala sa parteneră, Corina Caciuc. Antrenorul român a dezvăluit că nu a cerut-o în căsătorie pe femeia care i-a dăruit doi copii. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Laurențiu Reghecampf, care în prezent o antrenează pe Al-Hilal Omdurman, în Sudan, se află într-o relație cu Corina Caciuc de mai bine de cinci ani. Cei doi au împreună doi băieți, Liam și Landon. 

Laurențiu Reghecampf a rupt tăcerea despre nunta cu Corina Caciuc 

Deși s-a zvonit că ar fi cerut-o în căsătorie pe Corina Caciuc, Laurențiu Reghecampf a oferit toate detaliile despre stadiul în care se află relația sa cu aceasta. Antrenorul a transmis că nu are nevoie de acte, mărturisind că actuala parteneră este ca și soția lui.  

„Nu a fost nimic, nu a existat o cerere în căsătorie, așa a fost interpretată situația. Corina este ca și cum ar fi soția mea, numai că nu avem actele făcute.  

Noi trăim ca o familie, ne ocupăm împreună de copii și lucrurile sunt foarte clare între noi, nu avem nevoie de un titlu ca să știm ce suntem unul pentru celălalt”, a declarat Laurențiu Reghecampf, conform cancan.ro. 

Reclamă
Reclamă

De asemenea, Laurențiu Reghecampf a dezvăluit că în viața lui urmează un alt mare eveniment. Alături de Corina Caciuc, antrenorul se pregătește de botezul mezinului lor, Landon.  

„Întâi avem de făcut botezul la băiatul mic, asta este prioritatea noastră acum. După aia vedem ce se întâmplă, nu ne grăbim nicăieri. Lucrurile trebuie făcute la timpul lor și nu simțim presiunea de a demonstra ceva cuiva”, a mai spus Laurențiu Reghecampf. 

Cum se scuză agresorii care au atacat un medic la UPU Târgu Jiu: "Din greşeală. Scuze de la doamna doctor"Cum se scuză agresorii care au atacat un medic la UPU Târgu Jiu: "Din greşeală. Scuze de la doamna doctor"
Reclamă
Corina Caciuc
Laurenţiu Reghecampf şi Corina Caciuc
Laurenţiu Reghecampf, Corina Caciuc şi băieţelul lor, Liam / Instagram Laurenţiu Reghecampf
Ce a putut posta Laurenţiu Reghecampf de ziua femeii care se pregăteşte să îl facă tată pentru a patra oară!
+(24)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care este cel mai în formă jucător al lui Dinamo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un preot din Dej, cu brățară de monitorizare sub sutană după ce și-a terorizat fosta amantă
Observator
Un preot din Dej, cu brățară de monitorizare sub sutană după ce și-a terorizat fosta amantă
Ofri Arad, șocat înaintea debutului la FCSB! Ce a pățit israelianul la prima sa iarnă în România. Foto
Fanatik.ro
Ofri Arad, șocat înaintea debutului la FCSB! Ce a pățit israelianul la prima sa iarnă în România. Foto
17:24
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 februarie
17:14
Kyros Vassaras a rupt tăcerea! Verdictul despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş: “Indiferent de presiune”
17:08
Mikaela Shiffrin a cucerit al treilea titlu olimpic din carieră. Spectacol la Milano-Cortina
16:50
Pierdere pentru Rapid, înaintea derby-ului cu Dinamo. Jucătorul lui Costel Gâlcă s-a accidentat la antrenamente
16:40
Ce se va întâmpla cu Gianluca Prestianni la returul dintre Real Madrid și Benfica, după scandalul uriaș cu Vinicius
16:33
Bodo/Glimt – Inter LIVE TEXT (22:00). Cristi Chivu luptă pentru optimile Ligii Campionilor! Programul complet
Vezi toate știrile
1 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 2 Sorana Cîrstea, victorie uriașă la Dubai. Românca a învins în doar 69 de minute favorita 10 a competiției 3 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 4 Specialiştii au dat verdictul: ce şanse mai are FCSB să prindă play-off-ul, cu 3 etape rămase de disputat 5 Cine sunt Mihai Tentea și George Iordache, românii care au înregistrat un rezultat istoric la Jocurile Olimpice 6 EXCLUSIVE rezervă la FCSB, dar va fi convocat la naţionala României pentru barajul crucial cu Turcia
Citește și