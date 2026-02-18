Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” - Antena Sport

Laurențiu Reghecampf a oferit declarații despre o posibilă nuntă cu actuala sa parteneră, Corina Caciuc. Antrenorul român a dezvăluit că nu a cerut-o în căsătorie pe femeia care i-a dăruit doi copii.

Laurențiu Reghecampf, care în prezent o antrenează pe Al-Hilal Omdurman, în Sudan, se află într-o relație cu Corina Caciuc de mai bine de cinci ani. Cei doi au împreună doi băieți, Liam și Landon.

Laurențiu Reghecampf a rupt tăcerea despre nunta cu Corina Caciuc

Deși s-a zvonit că ar fi cerut-o în căsătorie pe Corina Caciuc, Laurențiu Reghecampf a oferit toate detaliile despre stadiul în care se află relația sa cu aceasta. Antrenorul a transmis că nu are nevoie de acte, mărturisind că actuala parteneră este ca și soția lui.

„Nu a fost nimic, nu a existat o cerere în căsătorie, așa a fost interpretată situația. Corina este ca și cum ar fi soția mea, numai că nu avem actele făcute.

Noi trăim ca o familie, ne ocupăm împreună de copii și lucrurile sunt foarte clare între noi, nu avem nevoie de un titlu ca să știm ce suntem unul pentru celălalt”, a declarat Laurențiu Reghecampf, conform cancan.ro.