Mihaela Borcea a lăsat totul în urmă și a luat o decizie radicală! Fiica Melissa îi este alături - Antena Sport

„Da, călătoria mea în America este legată si de problemele de sănătate pe care le întâmpin, dar și de petrecerea unui timp de calitate cu fiica mea, Melissa, care studiază aici. Prefer să păstrez detaliile suplimentare private, dar această călătorie face parte din procesul meu de vindecare”, a declarat Mihaela Borcea, pentru unica.ro.

Mihaela Borcea este însoţită în America de Sorin Carp, iubitul ei, alături de care şi-a refăcut viaţa după divorţul de Cristi Borcea. Aceasta a oferit detalii intime despre relaţia ei, mărturisind că a fost cucerită de actualul ei partener.

„Prima întâlnire cu Sorin a fost memorabilă. Am simțit o conexiune imediată și am apreciat sinceritatea și bunătatea lui. Am simtit ca este un om special.

Sorin a reușit să mă cucerească prin consecvență, înțelegere și sprijin necondiționat. A demonstrat că este o persoană de încredere, iar relația noastră s-a construit pe respect reciproc și pe valori comune.

A recâștiga încrederea a fost un proces treptat. Stabilitatea și devotamentul lui Sorin însă au contribuit la refacerea încrederii într-o relație de cuplu”, a mai spus Mihaela Borcea, pentru aceeaşi sursă citată mai sus.

Mihaela Borcea, noi detalii despre despărţirea totală de Cristi Borcea Mihaela Borcea a oferit noi detalii despre despărţirea totală de Cristi Borcea! Prima soţie a milionarului român nu mai administrează hotelul din Olimp deţinut de Cristi Borcea. Cu toate acestea, Mihaela Borcea are propriile ei afaceri, de care se ocupă. Presa tabloidă a scris că înlăturarea Mihaelei Borcea din funcţia de administrator al hotelului lui Cristi Borcea din Olimp ar fi fost făcută la solicitarea Valentinei Pelinel. “(n.r: Cum merge afacerea de pe litoral? Dar celelalte? V-ați imaginat că o să gestionați atât de bine hotelul?) Afacerile de pe litoral au cunoscut o evoluție pozitivă, iar experiența gestionării hotelului a fost atât o experiență de învățare, cât și de succes. În toate afacerile în care am fost implicată mi-am pus amprenta și am contribuit la rezultate de lungă durată și profitabile. Celelalte proiecte continuă să se dezvolte în mod constant. (n.r: Băieții vă ajută în continuare la hotelul din Olimp?) Momentan, băieții nu sunt implicați activ în gestionarea hotelului din Olimp. Cu toate acestea, sprijinul lor rămâne constant în alte aspecte ale vieții noastre”, a dezvăluit Mihaela Borcea pentru viva.ro.

