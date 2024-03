Mihaela Borcea, noi detalii despre despărţirea totală de Cristi Borcea! Ce a spus despre ieşirea din afacerile familiei - Antena Sport

Reclamă

(n.r: Băieții vă ajută în continuare la hotelul din Olimp?) Momentan, băieții nu sunt implicați activ în gestionarea hotelului din Olimp. Cu toate acestea, sprijinul lor rămâne constant în alte aspecte ale vieții noastre”, a dezvăluit Mihaela Borcea pentru viva.ro.

Ce a spus acum Mihaela Borcea despre Pelinel, după ce s-a scris că actuala soţie a lui Borcea a scos-o din afacerile familiei!

Mihaela Borcea nu mai este administratorul hotelului de la mare al lui Cristi Borcea. S-a scris că decizia ar fi fost luată după ce Valentina Pelinel ar fi vrut să o scoată din afacerile familiei. Iată ce a spus acum Mihaela Borcea despre Pelinel.

Prima soţie a lui Cristi Borcea a anunţat că are o relaţie „cordială, de respect reciproc” atât cu Valentina Pelinel, cât şi cu Alina Vidican.

„Relația cu Alina Vidican și Valentina Pelinel este una cordială, bazată pe respect reciproc”, a declarat Mihaela Borcea pentru sursa citată.

Mihaela Borcea şi Cristi Borcea au divorţat în urmă cu 13 ani, după o căsnicie de 23 de ani.

„Căsnicia mea cu Cristi Borcea a fost o perioadă plină de provocări, dar și de oportunități. Am reușit să construim împreună un imperiu. Divorțul de Cristi Borcea, de acum aproape 13 ani, a reprezentat o schimbare radicală în viața mea. După aceasta, am preluat controlul vieții mele și am pornit pe un nou drum. Despărțirea după 23 de ani nu a fost ușoară, dar am depășit această etapă cu determinare și am privit către viitor”, a mai afirmat Mihaela Borcea pentru sursa citată. Mihaela Borcea e într-o relaţie cu Sorin Rap. Prima soţie a lui Cristi Borcea şi-a refăcut viaţa după despărţirea de milionar. Ea se concentrează şi pe afaceri. Presa mondenă scria că afacerile de care se ocupa Mihaela Borcea ar fi fost preluate de Valentina Pelinel Playtech.ro scria că Valentina Pelinel ar fi preluat hotelul din Olimp şi cele două ştranduri deţinute de Cristi Borcea în Capitală. Chiar apropiaţii Valentinei Pelinel declarau că actuala soţie a lui Cristi Borcea ar fi foarte implicată în respectivele afaceri. ”Valentina supraveghează bunul mers al lucrurilor, dar nu-i place să rezolve problemele prin telefon. Pentru hotelul de la malul mării se mută în Olimp, timp de trei luni, pe perioada verii. Ea verifică mâncarea de la micul-dejun, dar și curățenia din camere, înainte de sosirea turiștilor. Fără aprobarea ei nu se face nimic”, declarau apropiaţii Valentinei Pelinel pentru sursa citată. Nicio soţie a lui Cristi Borcea nu a scăpat! Ce le-a putut face milionarul român Nicio soţie a lui Cristi Borcea (54 de ani) nu a scăpat de o regulă strictă impusă de fostul patron al lui Dinamo. Chiar milionarul, care are 9 copii cu 4 femei, a dezvăluit care a fost decizia drastică luată pe durata fiecărei căsnicii. Reclamă

Omul de afaceri a fost căsătorit cu Mihaela Borcea şi Alina Vidican, dar a ajuns de fiecare dată la divorţ. În 2018 a dus-o la altar şi pe Valentina Pelinel. Acum, „Leonidas” anunţă că şi-a găsit, într-un sfârşit, liniştea şi fericirea.

Cristi Borcea are o avere estimată la 90 de milioane de euro. Fostul conducător al lui Dinamo a ţinut să afirme că niciodată nu a trecut vreun bun pe numele soţiei. Toată averea este trecută pe numele copiilor, sau pe a mamei lui.

„Cu Valentina am separare de bunuri”

Mai mult, în cazul în care se va ajunge la divorţ, Valentina Pelinel nu va încasa niciun ban de la Borcea. A fost de acord cu o separare de bunuri încă dinainte de nuntă.

„Mihaela are casă, are toate cele pe care le-am făcut. I-am lăsat foarte multe și Mihaelei. Dar Alina casa… este pe numele copiilor. Eu asigur toate condițiile, absolut tot. Cu Valentina am separare de bunuri. Și tot ce am luat copiilor, apartamente unde au chirii, sunt pe numele copiilor. Doar pe numele copiilor.

Știi de ce? În momentul în care dai femeilor, eu având mai multe și mai mulți copii… după un timp, ele cred că li se cuvine. Nu sunt mulțumite să spună: ‘Doamne, ce ne-a dat și cum ne-a ținut’. Nu! Mai bine nu. Mai bine copiilor! Eu am vorbit cu Valentina și mi-a spus că pe ea nu o interesează. Am luptat amândoi, am trecut prin momente grele, a fost lângă mine în momente grele și am făcut separare de bunuri la început„, a declarat Cristi Borcea în podcastul Tare de Tot.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună 3 copii: Milan și gemenele Indira și Rania. Cu prima sa soție, Mihaela, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Melissa Antonia şi Angelo.

Cu a doua soţie, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu.

