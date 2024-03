"Era mare cuceritor!" Imagine rară cu Cristi Borcea în liceu. Cum arăta şi ce îi plăcea să le facă admiratoarelor - Antena Sport

Reclamă

Nicio soţie a lui Cristi Borcea nu a scăpat! Ce le-a putut face milionarul român

Nicio soţie a lui Cristi Borcea (54 de ani) nu a scăpat de o regulă strictă impusă de fostul patron al lui Dinamo. Chiar milionarul, care are 9 copii cu 4 femei, a dezvăluit care a fost decizia drastică luată pe durata fiecărei căsnicii.

Omul de afaceri a fost căsătorit cu Mihaela Borcea şi Alina Vidican, dar a ajuns de fiecare dată la divorţ. În 2018 a dus-o la altar şi pe Valentina Pelinel. Acum, „Leonidas” anunţă că şi-a găsit, într-un sfârşit, liniştea şi fericirea.

Cristi Borcea are o avere estimată la 90 de milioane de euro. Fostul conducător al lui Dinamo a ţinut să afirme că niciodată nu a trecut vreun bun pe numele soţiei. Toată averea este trecută pe numele copiilor, sau pe a mamei lui.

Mai mult, în cazul în care se va ajunge la divorţ, Valentina Pelinel nu va încasa niciun ban de la Borcea. A fost de acord cu o separare de bunuri încă dinainte de nuntă.

„Mihaela are casă, are toate cele pe care le-am făcut. I-am lăsat foarte multe și Mihaelei. Dar Alina casa… este pe numele copiilor. Eu asigur toate condițiile, absolut tot. Cu Valentina am separare de bunuri. Și tot ce am luat copiilor, apartamente unde au chirii, sunt pe numele copiilor. Doar pe numele copiilor.

Știi de ce? În momentul în care dai femeilor, eu având mai multe și mai mulți copii… după un timp, ele cred că li se cuvine. Nu sunt mulțumite să spună: ‘Doamne, ce ne-a dat și cum ne-a ținut’. Nu! Mai bine nu. Mai bine copiilor! Eu am vorbit cu Valentina și mi-a spus că pe ea nu o interesează. Am luptat amândoi, am trecut prin momente grele, a fost lângă mine în momente grele și am făcut separare de bunuri la început„, a declarat Cristi Borcea în podcastul Tare de Tot. Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună 3 copii: Milan și gemenele Indira și Rania. Cu prima sa soție, Mihaela, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Melissa Antonia şi Angelo. Cu a doua soţie, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu.

