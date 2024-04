Milionarul român care a ajuns șofer de tir! Situația uluitoare în care a ajuns, după ce și-a pierdut averea - Antena Sport

„Așa m-am simțit atunci, am obținut și cetățenia, până la urmă. Am pașaport românesc și croat. Am trăit zece ani în Croația și m-am simțit foarte bine. Nu m-au chemat în cele din urmă din Croația, dar dacă m-ar fi chemat, aș fi acceptat.

Aș fi ales atunci Croația 100 la sută, chiar dacă m-ar fi chemat și România. Toată lumea mă știa aici și cum sunt eu, iar la acea vreme nu aveam încredere în selecționerii români. Așa s-a întâmplat mereu la noi din 2000 până acum patru-cinci ani. Managerii își impuneau jucătorii pentru transferuri și de aceea România nu a fost nicăieri la marile competiții în tot acest timp”, a mai spus Dumitru Mitu.