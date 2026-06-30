(P) Nu e Viagra, nu e sală, nu e operație. Dar bărbații peste 40 de ani încep să întrebe despre el

Pentru mulți bărbați, primul impuls este să ignore. Al doilea este să caute rapid o pastilă. Al treilea este să amâne consultul.

Dar între tăcere și soluții de urgență există o variantă mai inteligentă: prevenția.

Aici intră în discuție Emsella.

Emsella este o tehnologie non-invazivă care stimulează musculatura planșeului pelvin prin energie electromagnetică. Pacientul stă îmbrăcat, așezat pe un fotoliu special. Nu există ace. Nu există incizii. Nu există anestezie. Nu există perioadă de recuperare după ședință.

Pe scurt, vorbim despre un antrenament asistat al unei zone pe care cei mai mulți bărbați nu știu să o activeze corect și constant.

La Clinica Prevencia, procedura este disponibilă pentru bărbații interesați de sănătate pelvină, control urinar și îngrijire intimă masculină. Detalii despre procedură sunt disponibile pe pagina dedicată Emsella pentru bărbați la Clinica Prevencia.

De ce contează planșeul pelvin în viața intimă?

Pentru că această zonă musculară participă la mecanisme importante de control, susținere și coordonare în zona pelvină. Când musculatura pelvină este slabă, greu de activat sau prost coordonată, pot apărea schimbări care afectează confortul, controlul și încrederea.

Asta nu înseamnă că orice problemă intimă masculină vine de la planșeul pelvin. Ar fi o simplificare greșită.

Disfuncția erectilă, de exemplu, poate avea cauze vasculare, metabolice, hormonale, neurologice, psihologice sau medicamentoase. Poate fi legată de diabet, hipertensiune, obezitate, fumat, stres, anxietate, depresie sau probleme cardiovasculare.

Dar musculatura pelvină poate fi o piesă importantă din ecuația sănătății intime masculine. Iar pentru bărbații sedentari, mai ales după 40 de ani, ideea de a antrena această zonă nu mai pare deloc ciudată.

Pare logică.

Dacă îți antrenezi spatele ca să nu te doară, abdomenul ca să ai stabilitate și picioarele ca să te miști mai bine, de ce ai ignora exact zona care poate conta pentru control, confort și încredere intimă?

Problema este că planșeul pelvin nu se vede în oglindă. Nu îl poți arăta după antrenament. Nu primește like-uri. Nu este subiect de conversație la sală.

Dar tocmai de aceea este ignorat.

După 40 de ani, corpul nu mai trece atât de ușor peste sedentarism. Statul pe scaun 8-10 ore pe zi, greutatea în plus, lipsa mișcării, stresul și somnul slab se adună. Unele efecte se văd în analize. Altele se simt în spate, în abdomen sau în nivelul de energie.

Iar altele apar în zona intimă.

Emsella schimbă modul în care bărbații pot privi această discuție. Nu ca pe o rușine. Nu ca pe o urgență. Nu ca pe o problemă care trebuie ascunsă.

Ci ca pe o formă modernă de întreținere a unei zone musculare importante.

Procedura poate fi relevantă pentru bărbații care vor să își susțină tonusul pelvin, controlul urinar și încrederea intimă. Este o opțiune de luat în calcul mai ales pentru bărbații peste 40 de ani, pentru cei sedentari, pentru cei care stau mult la birou sau pentru cei care observă schimbări precum urinări mai dese, treziri nocturne pentru mers la baie, mici pierderi de urină sau scăderea siguranței în viața intimă.

Nu trebuie să aștepți până când problema devine deranjantă. Nu trebuie să cauți soluții noaptea, în tăcere. Nu trebuie să transformi sănătatea intimă într-un subiect imposibil de discutat.

Uneori, cea mai bună decizie este să începi mai devreme.

Când este nevoie de consult

Totuși, dacă există simptome persistente, modificări bruște, durere, sânge în urină sau disfuncție erectilă repetată, primul pas corect este evaluarea medicală. Un consult poate clarifica dacă problema ține de prostată, vezică, infecții, factori metabolici, probleme vasculare, efecte ale unor medicamente sau o componentă de planșeu pelvin.

Pentru evaluare, Prevencia oferă posibilitatea de programare la urologie.

Sănătatea intimă masculină nu ar trebui redusă la pastile, rușine sau amânare. Iar după 40 de ani, ideea că «merge și așa» devine tot mai riscantă.

Planșeul pelvin nu este un detaliu. Este o parte importantă a corpului masculin.

Nu îl vezi în oglindă. Nu îl antrenezi la aparatele clasice. Nu vorbești despre el cu prietenii.

Dar poate conta pentru control, confort, tonus și încredere intimă.

Emsella nu este o promisiune magică și nu înlocuiește consultul medical atunci când există simptome clare. Dar pentru bărbații care vor să abordeze sănătatea intimă într-un mod discret, modern și non-invaziv, poate fi o discuție foarte bună.

Nu e Viagra. Nu e sală. Nu e operație.

Este antrenamentul unei zone pe care prea mulți bărbați au ignorat-o prea mult timp.