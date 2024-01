"Prințesă" Cât de frumoasă este Mayra Daria, unica fiică a lui Ilie Dumitrescu. Imaginile începutului de an - Antena Sport

Toto Dumitrescu: ”Tata nu m-a încurajat niciodată să joc fotbal!”

Fiul lui Ilie Dumitrescu, Toto, a vorbit deschis despre relația pe care o avea cu tatăl său. Deși acesta a fost unul dintre cei mai mari jucători ai României, niciunul dintre cei trei fii ai săi nu i-a călcat pe urme.

Toto Dumitrescu susține că Ilie Dumitrescu nu l-a încurajat niciodată să meargă la fotbal. ”Mister” îi spunea mereu să învețe. Dumitrescu jr. a fost coleg de școală cu băiatul lui Gică Hagi, Ianis. Cei doi jucau fotbal în curtea școlii: ”Ianis era cel mai bun, eu eram praf!”

”De obicei, părinții dau copiii la sport! Eu am avut un exemplu în casă, dar nu m-a încurajat niciodată să joc fotbal. Mi-a zis să învăț, să îmi văd de școală. El susține că fotbalul și performanța necesită sacrificii. Nu prea am fost pe stadion. Am făcut înot și baschet. Sică s-a dus el către fotbal. Eu nu am simțit o conexiune specială.

Și acum simt presiunea numelui de Dumitrescu. La înot eram bun. La școală, mă băgau și pe mine la fotbal. Eu am fost în școală cu Ianis Hagi, era cel mai bun din curtea școlii, la propriu. Era Ianis și restul lumii. La mine era cap de linie. Eu îi spuneam tatălui că joc și eu bine, dar eu eram praf. Nu m-a încurajat niciodată să fac fotbal”, a dezvăluit Toto Dumitrescu la AS.ro LIVE.