Răzvan Marin, primit ca o mare vedetă! Fanii lui AEK Atena au făcut spectacol: "Idolatrizat din prima" - Antena Sport

„Întotdeauna este minunat să câștigi. Am vrut să marcăm mai multe goluri. Am fi putut marca mai multe goluri. Avem un mic avantaj. Ceea ce trebuie să facem acum este să continuăm să muncim și să încercăm să obținem un rezultat bun săptămâna viitoare.

E adevărat că lucrurile nu au mers așa cum ne-am fi dorit în prima repriză. am avut ocazia la pauză să discutăm despre unele lucruri și am făcut-o. Am remarcat câteva lucruri pe care le-am putea îmbunătăți și asta am și făcut.

De aceea echipa a avut o prestație mai bună în repriza a doua. Am reușit, am marcat un gol. Am vrut mai mult, nu am reușit să înscriem din nou, dar important este că echipa a dat dovadă de voință, a încercat.