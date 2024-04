"Prinţişorul Craiovei" a fost făcut praf de propriul tată: "Se trezeşte doar la 12 şi acum mă mai înjură şi el!" - Antena Sport

Reclamă

”Declarațiile lui (n.r. – lui Adrian Mititelu jr.) sunt nesăbuite, pentru mine este foarte ușor să renunț, dar le facem pe plac la dușmani. Bine, el ar vrea să renunțe la tot dacă ar fi după el. Eu nu mai am nimic de realizat. La ce am fost eu supus, am realizat multe. Foarte puțini oameni în condițiile mele de viață…

Am rămas paf la declarațiile fiului meu care îmi cere într-un fel sau altul demisia. Eu pot să plec că mai am multe de făcut, dar nu vreau ca peste 2 luni să se închidă echipa sau să facă el vreo manevră cu Rotaru (n.r. – Mihai Rotaru, patronul Universitatea Craiova).

Am făcut-o din ambiție și orgoliu, dar dacă vezi că ești subminat de unii care se trezesc la 12, ce să faci? Am 45 de ani de muncă, am luat-o de jos și uite că acum mă ceartă ăștia de s-au trezit numai la 12. Bine, mă, vino tu Adiță și condu tu, câștigă tu cupa și campionatul. Dacă eu sunt răul la echipa asta, mă retrag”, a spus Adrian Mititelu, conform fanatik.ro.

Adrian Mititelu Jr a făcut iureş, după ce FCU Craiova a fost eliminată din Cupă

Adrian Mititelu Jr a făcut iureş şi a transmis un mesaj categoric, după ce FCU Craiova a fost eliminată, la penalty-uri, de către Voluntari, din Cupa României. Fiul patronului din Bănie a transmis că toată lumea din club ar trebui să plece, aceasta fiind singura cale prin care echipa ar putea scăpa de retrogradare.

„Este o eliminare dreaptă. Fotbalul te pedepsește când nu ești corect cu el. A fost un joc execrabil din partea noastră. Nu trebuie să ne păcălim de acele două faze în care am ajuns în fața porții printr-un noroc.Este rezultatul unui management foarte slab. Absolut toată lumea, de la acționari până la cei de pe banca de rezerve, trebuie să plece de la această echipă. Este singura șansă ca FC U Craiova să scape de la retrogradare. Toți sunt vinovați, cu finanțatorul în frunte. Trag un semnal de alarmă ca această echipă să nu retrogradeze, deoarece este și munca mea din Liga 2. Ca să ne salvăm, trebuie să plece toți.

Nicolo Napoli nu antrenat niciodată această echipă. Niciodată nu a făcut el echipa. Nu are nicio legătură cu antrenamentele și cu fotbalul, de aia este și adus aici. Trebuie să fie un moment zero. Nu se mai poate.Din prea multă dragoste, a ajuns să facă rău. Asta este vina finațatorului și a tuturor. Din clipa în care Marius Croitoru a plecat, această echipă nu a mai avut antrenor. Singura noastră șansă este ca un antrenor să vină și să ăși asume deciziile. Și dacă retrogradam, să își asume. Măcar știm că am făcut un lucru profesionist. Antrenorii refuză, deoarece este presiunea prea mare. Am ales să trag un semnal de alarmă pentru că nu se mai poate”, a declarat Adrian Mititelu Jr. Fiul lui Adrian Mititelu ar avea probleme şi pe plan amoros. Acesta s-ar fi despărţit de Oana Marica, una dintre cele mai frumoase femei din România. Aproape un an a rezistat povestea de iubire dintre fiul patronului de la FCU Craiova, Adrian Mititelu, şi frumoasa româncă. (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO CU OANA MARICA)

