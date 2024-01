Soţia lui Nicolae Stanciu s-a fotografiat în costum de baie, în "raiul milionarilor". Reacţie fabuloasă a căpitanului naţionalei - Antena Sport

Andreea Stanciu, femeia din spatele succesului lui Nicolae Stanciu

Anamaria Prodan a venit cu dezvăluiri în premieră despre soţia lui Nicolae Stanciu. Impresarul mijlocaşului de 30 de ani, a anunţat care este „secretul” din spatele formei de vis prin care trece jucătorul celor de la Damac.

„Stanciu e un om minunat, un familist cum puțini se nasc. Își divinizează familia, soția și copiii. Este un băiat care a avut o relație minunată cu soția lui și înainte. Ei sunt de mulți ani împreună„, a spus Anamaria Prodan la fanatik.ro.

Anamaria Prodan a precizat cât de mult a fost ajutat internaţionalul român de soţia lui

„El așa a fost educat și așa este și familia lui, pentru acest fapt el e astăzi e numărul 1 din toate timpurile. Eu am fost și la nunta lor. La început am fost supărată pe Andreea, soția lui, mi se părea că îi ia mult prea mult timp din performanță. El era atât de îndrăgostit încât pleca după antrenamente la Alba cu mașina și se întorcea imediat.

Se ducea să o vadă și se întorcea. Am fost supărată și am hotărât cumva ca ea să vină și să stea cu el în București. Doar că ea avea facultate și niciodată nu a vrut să renunțe la facultate. Atunci am înțeles ce fel de fată este ea.

Ce relație frumoasă au, ce relație frumoasă au și cât de bine se înțeleg familiile între ele. Și într-adevăr, în momentul în care a terminat facultatea, a venit lângă el și l-a ajutat să devină bărbatul și familistul care este astăzi„, a mai spus Anamaria Prodan.