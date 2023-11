Andreea, femeia din spatele succesului lui Nicolae Stanciu. Anamaria Prodan, dezvăluiri în premieră: "O divinizează!" - Antena Sport

Reclamă

Nicolae Stanciu şi Andreea sunt împreună de 11 ani şi au împreună două fetiţe, pe Masha Ecaterina şi pe Zoe Carolina. Anamaria Prodan a precizat cât de mult a fost ajutat internaţionalul român de soţia lui (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS).

„El așa a fost educat și așa este și familia lui, pentru acest fapt el e astăzi e numărul 1 din toate timpurile. Eu am fost și la nunta lor. La început am fost supărată pe Andreea, soția lui, mi se părea că îi ia mult prea mult timp din performanță. El era atât de îndrăgostit încât pleca după antrenamente la Alba cu mașina și se întorcea imediat.

Se ducea să o vadă și se întorcea. Am fost supărată și am hotărât cumva ca ea să vină și să stea cu el în București. Doar că ea avea facultate și niciodată nu a vrut să renunțe la facultate. Atunci am înțeles ce fel de fată este ea.

Ce relație frumoasă au, ce relație frumoasă au și cât de bine se înțeleg familiile între ele. Și într-adevăr, în momentul în care a terminat facultatea, a venit lângă el și l-a ajutat să devină bărbatul și familistul care este astăzi.

În general o femeie te ridică sau te coboară. Când femeia are educație și provine dintr-o familie frumoasă și a făcut ceva în viața asta, este cu siguranță un plus. Andreea nu era o femeie antrenată prin oraș. Ea nu era o femeie trecută pe la toți fotbaliștii, ea nu făcea parte din damele Bucureștiului.

Era o fată crescută într-o familie superbă. O fată care a făcut o facultate nu pe scări, ci pe băncile școlii. Andreea e o fată care și-a dorit enorm ca el să fie liniștit, să facă performanță, iar ea să aibă o meserie în mână„, a mai spus Anamaria Prodan. Nicolae Stanciu, mesaj superb după victoria cu Elveția Nicolae Stanciu a transmis un mesaj superb după victoria cu Elveția. Căpitanul echipei naționale a vorbit despre victoria de pe Arena Națională. „Pentru mine sau cred că pot vorbi în numele tuturor colegilor, este cea mai mare realizare din carierele noastre. Depăşeşte orice lucru. Să fim calificaţi cu 50.000 de oameni, sunt senzaţii unice pe care e greu să le explici în cuvinte. Ne bucurăm şi noi, sper să se bucure toţi românii. Au fost nişte ani greu şi pentru noi, şi pentru ei, neavând rezultate. Sunt sigur că după această calificare nu vor trebui să mai aştepte atât de mult pentru o nouă calificare. Pentru mine, să îmbrac acest tricou, să port şi banderola şi să joci în ţara ta pe un stadion arhiplin… e totul. Nu se compară cu trofee. E maximum! Cred că asemenea bucurie nu voi mai simţi foarte mult timp. Toţi suntem dornici să facem un EURO de neuitat, aşteptăm cât mai mulţi români în Germania. Sunt sigur că o să fie foarte mulţi fani în tribună, încrederea e foarte mare. Suntem un grup matur, ştim să rămânem pe picioarele pe pământ şi nu ne hazardăm. Sunt sigur că naţionala va arăta mult mai bine. Suntem români, nu ar trebui să sărbătorim doar pe 1 decembrie. Avem o ţară minunată, cu oameni minunaţi. Suntem foarte buni în multe domenii, avem cu ce să ne mândrim”, a spus Nicolae Stanciu, la finalul partidei, în exclusivitate pentru Antena 1.