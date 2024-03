Valentina Pelinel a renunţat la o sumă fabuloasă pentru Cristi Borcea! Ce i-a interzis milionarul să facă, pe durata relaţiei - Antena Sport

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar Cristi Borcea a recunoscut ce i-a cerut Valentinei, încă de la începutul relaţiei. Fostul patron al lui Dinamo i-a interzis să mai defileze, pe podiumuri, pentru cele mai cunoscute branduri. A fost condiţia esenţială pe care i-a pus-o pentru a fi împreună.

Valentina Pelinel a renunţat la o sumă fabuloasă pentru Cristi Borcea

Pelinel câştiga peste un milion de dolari pe an, dar a acceptat să pună capăt „visului american”. S-a întors de la New York şi s-a căsătorit cu Cristi Borcea. I-a dăruit trei copii omului de afaceri, care are o avere uriaşă.