AS.RO LIVE | Mădălina Lixandru a fost invitata lui Dan Pavel. Poveşti de senzaţie ale antrenoarei de Jiu Jitsu brazilian - Antena Sport

Mădălina Lixandru a fost invitata lui Dan Pavel, de la 10:30, la AS.ro LIVE

Antrenoarea de Jiu Jitsu brazilian a venit cu poveşti de senzaţie din lumea artelor marţiale

Cupa Africii pe Naţiuni 2023 e exclusiv în AntenaPLAY Mădălina Lixandru a fost invitata lui Dan Pavel, de la 10:30, la AS.ro LIVE. Antrenoarea de Jiu Jitsu brazilian a venit cu poveşti de senzaţie din lumea artelor marţiale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mădălina Lixandru a descoperit Jiu Jitsu brazilian în 2019, iar în prezent deţine centura albastră. În prezent, este antrenor asistent la grupa de copii 8+ ani din iulie 2023 şi antrenoare la grupa de 5+ ani din octombrie 2023.

AS.RO LIVE Mădălina Lixandru este invitata lui Dan Pavel, de la 10:30

„Pe măsură ce am practicat jiu-jitsu brazilian, am descoperit impactul masiv pe care îl are asupra încrederii de sine, a sănătății fizice şi mentale, dar şi asupra abilităţii de a gestiona situațiile dificile. Mai mult, m-am îndrăgostit de jiu-jitsu brazilian pentru ca am descoperit un sport unde nu mă plictisesc niciodată, unde ești binevenit indiferent de atributele fizice şi unde „tribul” Absoluto a devenit o adevărată familie.