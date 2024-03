"Câţi ani ai, Vasilică?!" Ion Ţiriac, lăsat fără replică de un copil: "Domnul Ţiriac, nu e corect ce spui!" - Antena Sport

Reclamă

Unul îmi zice: ‘Domnu’ Țiriac, nu-i corect, mașina asta de care spui dumneata și care a fost a lui Elton John, este adevărat, dar nu a cumpărat-o nouă, pentru că, uite, am eu…’

Câți ani ai, ‘Vasilică?’. Zice: ‘am 13 ani!’. ‘Și de unde știi, mă?’. ‘Păi ne-ați spus acum 6 luni, că venim aici (n.r. la expoziția de mașini) și am citit pe internet’. Asta e generația de azi, generația internet. Nu mai este e aia care fugeam noi peste tot, Năstase desculț. S-au terminat vremurile alea”, a spus Ion Ţiriac pentru gsp.ro.

Meseria la care românii se pensionează la 50 de ani, dar pe care miliardarul Ion Ţiriac o practică la 84 de ani

Aceasta este meseria la care românii se pensionează la 50 de ani, dar pe care miliardarul Ion Ţiriac o practică la 84 de ani. Chiar omul de afaceri român a anunţat că nu renunţă la a pilota avioanele sale, chiar dacă a ajuns la o vârstă respectabilă.

Ion Ţiriac şi-a luat brevet de pilot încă din urmă cu 45 de ani, iar de aproximativ 35 de ani are licenţa necesară pentru a fi pilot de linie. Miliardarul român se mândreşte cu pasiunea sa, dar a recunoscut că şi-a pus şi o limită. Nu pilotează pe distanţe mai lungi de patru ore.

„Fac bine, ce face fiecare la o vârstă respectabilă pe care o am… sau pe care o să o am mai mult în luna mai. (Cum vă simţiţi, mai conduceţi avionul, mai vânaţi?) Am încercat să mă gândesc să câştig Roland Garros din nou, am renunţat la gândul ăsta. Am încercat să iau o rachetă de tenis în mână, nu îmi aduc aminte cum se face. Ce să fac? Sunt între Africa, Noua Zeelandă şi aşa mai departe.

La treburile alea nu pilotez eu, pilotez până la 2-3-4 ore… pentru restul, am un pat acolo (n.r. în avion), mă duc şi dorm. (Pilotaţi acum în continuare?) Şi încă cum! Totdeauna pilotez, şi în partea stângă, adică căpitan. Îl las pe copilot în partea dreaptă. Trebuie să ai pentru că nu este avion cu un singur pilot. Şi Global, şi Gulfstream, sunt amândouă jet-uri de 2 piloţi sau 3!„, a declarat Ion Ţiriac pentru sursa mai sus citată. Ion Țiriac are trei copii, pe Ion Ion, Karim și Ioana. Primul, din relația cu fostul fotomodel Mikette Von Issenberg. Karim și Ioana sunt rodul relației cu jurnalista egipteană Sophie Ayad. (VEZI IMAGINI RARE CU CEI TREI COPII AI LUI ION ŢIRIAC) Conform estimărilor, Ion Ţiriac are o avere de aproximativ două miliarde de dolari.

