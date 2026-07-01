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Ce nu mănâncă niciodată Ilie Năstase. Mulţi români consumă zilnic aceste alimente

Antena Sport Publicat: 1 iulie 2026, 17:04

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Ce nu mănâncă niciodată Ilie Năstase. Mulţi români consumă zilnic aceste alimente

Ilie Năstase şi Ion Ţiriac / Profimedia Images

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Ilie Năstase rămâne un bărbat admirat de multe doamne şi domnisoare chiar dacă a ajuns la o varstă înaintată. El are “secretele” lui pentru a se păstra sănătos la 79 de ani.
Ce nu mănâncă niciodată Ilie Năstase? Mulţi români consumă zilnic aceste alimente. Să vedem despre ce este vorba în articolul de mai jos.

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Ilie Năstase şi Ion Ţiriac au făcut un dublu de poveste pentru România. Ţiriac a continuat cu o carieră de campion în afaceri, devenind unul dintre miliardarii respectaţi ai lumii, Năstase a continuat parcursul boem din competiţii şi în viaţa privată, dar ambii au avut grijă să se păstreze impecabil, din punct de vedere fizic.

Ilie Năstase a fost dintotdeauna un bărbat elegant, admirat de reprezentantele sexului frumos, un mit urban vorbind de peste 2.500 de frumoase care i-au trecut prin pat.

Hainele nu mai pică la fel pe el, dar Nasty a rămas şi la acestă vârstă un frumos nebun elegant. “Am o dietă cu foarte multă carne şi fără pâine, fără dulciuri, fără alcool”, a povestit Ilie Năstase.

Ce conţine dieta lui Ilie Năstase şi ce alimente evită

“O ţin cam 3 luni – 3 luni jumătate şi pierd între 10 şi 15 kilograme. Mănânc dimineaţa – un ou, ceva şi la prânz mănânc târziu, pe la 4.00 – 5.00 şi nu mai mănânc până a doua zi. Asta e problema: dacă mănânci seara, se depune. Ştiu că dieta asta îmi face bine, poate altora nu, nu ştiu, eu am făcut- o şi mi-a mers bine şi continui să o fac”, a declarat, pentru Libertatea, Ilie Năstase.

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Acesta se supune unei discipline alimentare, reuşind să nu se atingă de cartofi, orez şi dulciuri. “La alcool mă abţin foarte greu, dar pot să beau seara un păhărel de vin roşu”, a recunoscut el.

 

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