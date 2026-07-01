Ilie Năstase rămâne un bărbat admirat de multe doamne şi domnisoare chiar dacă a ajuns la o varstă înaintată. El are “secretele” lui pentru a se păstra sănătos la 79 de ani.

Ce nu mănâncă niciodată Ilie Năstase? Mulţi români consumă zilnic aceste alimente. Să vedem despre ce este vorba în articolul de mai jos.

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Ilie Năstase şi Ion Ţiriac au făcut un dublu de poveste pentru România. Ţiriac a continuat cu o carieră de campion în afaceri, devenind unul dintre miliardarii respectaţi ai lumii, Năstase a continuat parcursul boem din competiţii şi în viaţa privată, dar ambii au avut grijă să se păstreze impecabil, din punct de vedere fizic.

Ilie Năstase a fost dintotdeauna un bărbat elegant, admirat de reprezentantele sexului frumos, un mit urban vorbind de peste 2.500 de frumoase care i-au trecut prin pat.

Hainele nu mai pică la fel pe el, dar Nasty a rămas şi la acestă vârstă un frumos nebun elegant. “Am o dietă cu foarte multă carne şi fără pâine, fără dulciuri, fără alcool”, a povestit Ilie Năstase.

Ce conţine dieta lui Ilie Năstase şi ce alimente evită

“O ţin cam 3 luni – 3 luni jumătate şi pierd între 10 şi 15 kilograme. Mănânc dimineaţa – un ou, ceva şi la prânz mănânc târziu, pe la 4.00 – 5.00 şi nu mai mănânc până a doua zi. Asta e problema: dacă mănânci seara, se depune. Ştiu că dieta asta îmi face bine, poate altora nu, nu ştiu, eu am făcut- o şi mi-a mers bine şi continui să o fac”, a declarat, pentru Libertatea, Ilie Năstase.