“E o ruşine” Milionarul român s-a revoltat când a văzut ce a păţit Ilie Năstase: “E la nivelul Nadiei Comăneci”

Fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir (80 de ani), nu înţelege de ce a fost nevoie de atâtea discuţii pentru ca anul 2027 să fie declarat “Anul Ilie Năstase” în România, în condiţiile în care nu au fost aceleaşi controverse atunci când 2026 a fost declarat “Anul Nadia Comăneci”.
Dumitru Dragomir e de părere că Ilie Năstase nu este respectat aşa cum ar trebui în România. În 2027 Ilie Năstase va împlini 80 de ani. Năstase a fost primul lider mondial din istoria clasamentului ATP. El a cucerit două turnee de Grand Slam, US Open, în 1972 şi Roland Garros, în 1973.
Dumitru Dragomir crede că Ilie Năstase nu e respectat aşa cum ar trebui în România: “E unul din cei mai mari din istoria omenirii”
Năstase a adunat peste 2 milioane de dolari din premiile din tenis. A cucerit şi 3 turnee de Grand Slam la dublu, la Roland Garros (1970), Wimbledon (1973) şi US Open (1975) şi două la dublu mixt (ambele la Wimbledon, în 1970 şi 1972).
“(n.r: Ar merita şi Ilie Năstase aceleaşi onoruri ca Nadia?) Cum să nu. E unul dintre cei mai mari ai istoriei. Din istoria omenirii, nu din istoria ţării.
Când a devenit primul tenismen al lumii… Voi credeţi că e uşor? Nu vedeţi ce se întâmplă în sport?
Trebuie să ai un talent nebun. Iar Năstase a fost un talent… şi la fotbal era bun.
E o ruşine că nu-l respectăm cât trebuie pe Ilie Năstase. Ilie Năstase este la nivelul Nadiei Comăneci”, a declarat Dumitru Dragomir pentru fanatik.ro.
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat pe 30 aprilie 2026 decretul de promulgare a legii privind instituirea anului 2027 ca “Anul Ilie Năstase”. Proiectul de lege a fost votat în Senat şi în Camera Deputaţilor, Camera Deputaţilor fiind for decizional în privinţa acestei legi.
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