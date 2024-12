Cum arată noua iubită a lui Oscar Pistorius! Seamănă izbitor cu fosta parteneră, pe care a ucis-o în urmă cu 11 ani - Antena Sport

Biserica este centrul vieţii lui Pistorius în 2024, fiind înregistrată ca locul său de muncă în actele sale de eliberare condiţionată. Pistorius efectuează lucrări uşoare de întreţinere şi de curăţenie, atunci când nu participă la slujbe.

După ce s-a aflat vestea eliberării sale condiţionate la începutul acestui an, s-a raportat că îndatoririle sale la biserică s-ar putea extinde la măturatul podelelor şi la parcarea maşinilor înainte de slujbele de duminică.

De la primul său proces din 2014, când Pistorius a fost găsit vinovat de omor din culpă – ulterior schimbat cu crimă – după ce a împuşcat-o şi ucis-o pe Steenkamp prin uşa încuiată a băii din locuinţa sa din Pretoria, fostul sportiv s-a sprijinit foarte mult pe credinţa sa. El a adus adesea un rozariu la tribunal şi a fost fotografiat citind „Breakthrough Prayer: The Power of Connecting with the Heart of God’, de Jim Cymbal, în timpul pauzelor.

Oscar Pistorius şi-ar fi dorit să devină predicator

În boxa martorilor, aceasta a fost o temă recurentă, el spunând instanţei: „Credinţa a fost lucrul care m-a ajutat să trec peste acest an„.

În perioada petrecută în închisoare, a înfiinţat un grup de studiu biblic şi a condus întâlniri de rugăciune, iar în momentul eliberării sale au circulat informaţii potrivit cărora se gândea să devină predicator, a anunţat news.ro.

Însă legătura sa cu NG Kerk Waterkloof este şi mai profundă, biserica fiind frecventată de probabil cea mai influentă figură din viaţa sa, unchiul său Arnold Pistorius.