Decizia familiei lui Radu Mărginean, după ce fostul fotbalist s-a stins la numai 43 de ani, într-un accident teribil

Decesul lui Radu Mărginean, la numai 43 de ani, i-a şocat pe arădeni şi pe iubitorii fotbalului din întreaga ţară. Radu Mărginean a decedat în urma unui accident teribil. S-a electrocutat, în timp ce încerca să rezolve o defecţiune de la un bazin cu apă de la piscina pe care o deţinea în judeţul Arad. Fostul fotbalist deţinea o piscină şi o bază de agrement acolo.

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Tatăl lui Radu Mărginean, care a privit şocat decesul fiului său, implorându-i în genunchi pe medici să îi salveze băiatul, a anunţat că Baza Sportivă și Piscina MPA, deţinute de fostul fotbalist, se închid pe perioadă nedeterminată ca urmare a tragediei.

Piscina şi baza sportivă deţinute de Radu Mărginean se închid, după decesul fostului fotbalist

„Cu sufletele copleșite de o profundă durere și o tristețe nemărginită, vă aducem la cunoștință că, în urma tragicului și regretabilului eveniment care a culminat cu pierderea ireparabilă a dragului nostru Radu Mărginean, am fost nevoiți să luăm o decizie extrem de dificilă.

​Pe fondul acestei suferințe profunde și în semn de profund respect, vă informăm pe această cale că Baza Sportivă și Piscina MPA își vor suspenda integral activitatea, porțile noastre rămânând închise pentru o perioadă nedeterminată. Vă mulțumim din suflet pentru înțelegere, empatie și pentru sprijinul moral pe care ni-l oferiți în aceste momente de grea încercare pentru noi toți. Odihnește-te în pace, Radu! Pentru evenimentele programate la piscină și locul de joacă, vă rugăm să ne contactați”, a transmis Nicu Mărginean pe Facebook.

Cine a fost Radu Mărginean

Născut pe 3 ianuarie 1983, Radu Mărginean a fost considerat unul dintre cei mai buni jucători pe care i-a dat fotbalul arădean. A debutat în fotbalul profesionist în 1999, la numai 16 ani, pentru UTA. A evoluat la formaţia arădeană pentru prima oară în perioada 1999-2003, evoluând în 84 de meciuri, în care a marcat 5 goluri.