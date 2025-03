SuperMondial, Ep. 2: Savicevic despre România, Hagi și Lucescu. “Geniul” care a doborât Barcelona lui Cruyff - Antena Sport

„Puteam ajunge şi noi ca România sau Bulgaria”

„Şi voi aţi făcut un Mondial bun. Îmi pare rău pentru că generaţia mea a ratat ’92, ’94 şi ’96, trei competiţii. Două europene şi un mondial. Şi noi am fost o generaţie de aur, puteam şi noi să ajungem ca voi sau ca Bulgaria. În acele 3 competiţii puteam ajunge între primele 3, 4, măcar o dată ajungeam sigur. Însă eram sub sancţiuni şi nu puteam participa.”

„Lucescu, omul potrivit să ducă România departe”

Despre Mircea Lucescu, Savicevic spune că este omul potrivit să ducă naţionala mai departe, în ciuda vârstei avansate – va avea 81 de ani anul viitor la World Cup în SUA.

„Ne cunoaştem bine. Vârsta spune ceva, dar el e un mare antrenor cu o experienţă uriaşă. Cel mai important lucru pentru el este că şi-a creat un staff tehnic bun. Partea tehnică e foarte importantă, un staff tehnic poate să-i pună în practică ideile. Fiind vorba de un selecţioner, munca nu este zilnică. Eu cred că o persoană care cunoaşte fotbalul, care a oferit atât de mult acestui sport, chiar şi la 80 de ani poate face în continuare o treabă bună şi poate duce România departe.”

Cum ne vede Savicevic – marele jucător de la Milan, dar și selecționerul și președintele federației din Muntenegru, o națională ce ne-a învins. Suntem mai buni decât credem noi? Cum ne-a văzut lumea la Euro și de ce trebuie să credem în noi la World Cup?

Savicevic, uimit de naţionala României: „V-am învins de 2 ori, apoi aţi ajuns la EURO”

„În primul rând, a fost o mare surpriză pentru că noi am jucat împotriva voastră în Liga Naţiunilor. Am câştigat ambele partide şi după un an, voi aţi mers la Campionatul European. Sincer, a fost o mare surpriză pentru mine, Aţi avut un ritm bun, aţi jucat bine v-aţi demonstrat valoarea.”

Un jurnalist de la Gazzetta dello Sport l-a poreclit Il Genio – Geniul

„Când am ajuns la MIlan am avut probleme de acomodare, voiam să am mai mult spaţiu de joc. Acolo era un jurnalist de la Gazzetta dello Sport, Germano Bovolenta şi lui i-am plăcut. Bovolenta mi-a dat porecla Geniul şi la început făceau mişto de el. Dar, după meciul din 94 în finală cu Barcelona a început să spună: „V-am zis că e un geniu? Aţi văzut în seara asta”

Cuvinte mari pentru Belodedici: „Un mare jucător! Înţelegea jocul şi dădea siguranţă întregii echipe!”

„În acel an a fost minunat pentru că aveam o echipă grozavă, câştigam uşor meciurile în campionatul nostru pentru că erau mari talente în echipă, Jugovic, Mihajlovic, Pancev, Belodedici, Prosineski, Jugovic. Au fost o surpriză unii jucători care au venit, cum a fost şi Belodedici, după două antrenamente am văzut că el era un jucător mare. După aceea a demonstrat, înţelegea jocul. El a fost o siguranţă pentru echipa noastră. Când venea balonul, el pelua şi degaja şi dădea siguranţă, nu doar portarului şi întregii echipe. Şi a demonstrat-o, Belo a fost unul dintre cei mai mari campioni din istoria Stelei Roşii.”

„Messi e stângaci ca mine, ca tine, ca Hagi. Întotdeauna aleg Messi!”

„Pentru mine, întotdeauna Messi, pentr că este stângaci, seamănă cu Maradona, seamănă cu tine. Eu sunt stângaci ca Hagi, şi dacă îl întrebi pe Hagi îţi va spune acelaşi lucru. Pentru că un jucător cum e Cristiano Ronaldo.. Am înţeles, a muncit 70% şi are 30% talent, în timp ce în cazul celuilalt, este 70% talent şi 30% muncă. Dar jos pălăria pentru Ronaldo, a avut nişte recorduri mari, a marcat foarte multe goluri”

