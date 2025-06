SuperMondial, Episodul 3 | Florin Răducioiu, interviu cu marele Fabio Capello pe San Siro - Antena Sport

“Sunteţi doi oameni de care sunt foarte ataşat. Tu, pentru seriozitatea ta, pentru că ai fost bun, pentru că nu ai avut probleme de motivare, de atenţie. Mutu a venit într-un moment dificil, cu adevărat dificil, o mare dificultate mentală şi fizică. Şi sunt fericit că l-am readus la joc. Pentru că a ascultat, a înţeles greşeala pe care a făcut-o, ce trebuia să facă pentru a redeveni acel jucător important pe care mi-l aminteam. Şi a reuşit. Sunt mândru şi mi-ar plăcea să-l revâd pentru a-i da o îmbrăţişare.”

Capello mizează pe cariera de antrenor a lui Chivu

“Chivu a fost un jucător pe care eu l-am adus în Italia, la Roma. Îmi plăcea ca jucător şi îmi plăcea foarte mult ca om. Un om adevărat, cu mare seriozitate, o mare personalitate, un mare jucător. Şi cred că poate aduce ceva în plus la Parma. A reuşit să transmită o anumită mentalitate, pentru că revenirea în meciul cu Inter, meciurile pe care le-au jucat, au fost meciuri bine organizate, cu idei clare, reuşeşte să trezească băieţii când devin plictisiţi şi pasivi în prima repriză, iar apoi reuşesc să facă o a doua repriză foarte frumoasă.”

Speranță pentru România: Lucescu și chemarea tricoului național

Fabio Capello e impresionat de încercarea lui Mircea Lucescu de a duce naţionala României către un Mondial după 28 de ani.

“Când vezi dificultăţile, el simte imnul românesc, tricoul românesc, cred că este ca o chemare pentru el. Şi eu cred că aşa a fost. Vorbim despre cineva cu multă experienţă, care îţi pooate da ceva în plus, poate înţelege mai mult. E chemarea tricoului, chemarea dragostei pentru ţara ta. Şi cred că Lucescu, care a fost un mare antrenor, un om de teren capabil să trezească sau să reînvie anumite sentimente, poate oferi ceva din punct de vedere tactic, dar mai ales, va încerca să propună un nou mod de joc cu multă pasiune. Asta lipseşte de multe ori, lipseşte foarte mult din România.”

Mesaj clar: România are nevoie de lideri

“Ceea ce e frumos în Italia şi în România, în special, este pasiunea suporterilor. Jucătorii trebuie să înţeleagă această pasiune. Trebuie să simtă mai mult. E o satisfacţie să vezi jucători. Uneori, se poate juca bine, alteori, se poate juca prost, Dar trebuie să pui pasiune, să pui suflet, trebuie să lupţi pentru fiecare minge. Apoi, vrei să vezi o echipă unită, compactă, care dă totul. Asta e cel mai frumos lucru pe care îl poţi face. Restul sunt vorbe. Depinde şi de calitatea jucătorilor. Sunt momente, uită-te la Italia, e a doua oară când nu se califică la Cupa Mondială. De ce? Pentru că nu are jucători? Am văzut o Italia care nu luptă, un pic tristă. Ceea ce îi lipsea şi României. Nu avea acea dorinţă de a lupta, acea furie din interior. Cineva trebuie să transmită asta pe teren. Ce-i lipseşte României? Îi lipsesc doi sau trei jucători cum erau Maldini sau Baresi, ei erau mereu gata să lupte. România are nevoie de adevăraţi lideri.”

Un mesaj special pentru Mircea Lucescu: Nu slăbi ritmul!

“Îi transmit urări de bine, ca între noi, antrenorii în vârstă. Luce, haide, nu slăbi ritmul şi fă-i să înţeleagă pe aceşti băieţi că trebuie să alerge şi să se implice în fiecare moment şi să nu fie invidioşi pentru că unul nu le pasează mingea, pentru că este mai bun. Frumoşi, uniţi şi înainte!”

Cadouri de suflet pentru Capello

În final, Răducioiu i-a oferit câteva cadouri fostului său antrenor, cu ajutorul Superbet. Un tricou de retragere al Generaţiei de Aur și o miniatură a monumentului dedicat acesteia lângă Arena Naţională.

