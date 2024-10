Vicecampioana olimpică a României a defilat la un eveniment de modă! A atras toate privirile: "Super model!" - Antena Sport

Galerie (15) Vicecampioana olimpică a României a defilat la Bucharest Fashion Week Gianina van Groningen/ Instagram Vicecampioana olimpică a României a defilat la Bucharest Fashion Week. Giania van Groningen a atras toate privirile cu apariţia sa de la evenimentul de modă care a avut loc în Capitală. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Gianina van Groningen a cucerit medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Paris. Alături de Ionela Cozmiuc, a încheiat pe locul secund în finala de la dublu vâsle, categoria uşoară. Vicecampioana olimpică a României a defilat la Bucharest Fashion Week Viaţa Gianinei van Groningen s-a schimbat, după performanţa remarcabilă de la Jocurile Olimpice. Aceasta a fost invitată la Bucharest Fashion Week, acolo unde a defilat pentru o casă de modă din România (vezi galeria foto de la finalul articolului). Gianina van Groningă a fost îmbrăcată în albastru, purtând o fustă lungă, pulover şi având şi capul acoperit tot de un material de această culoare, după cum se poate observa în videoclipurile postate pe contul ei de Instagram, acolo unde este urmărită de aproape 10.000 de oameni. „Super model”, a numit-o o spectatoare prezentă la eveniment pe canotoarea română. Gianina van Groninge, fostă Beleagă, are 29 de ani şi aparţine de clubul CSA Steaua. Aceasta este căsătorită cu fostul canotor olandez Sijmin van Groningen, unul dintre cei doi băieţi ai Valeriei Răcilă, fostă campioană olimpică la canotaj şi fondatoarea Maratonului din Bucureşti. Reclamă

Gianina van Groninge a înregistrat cea mai bună performanţă a carierei anul acesta, la Paris. Alături de Ionela Cozmiuc, a cucerit medalia de argint la proba de dublu vâsle categoria uşoară. Cele două au cucerit, în 2017 şi în 2018, şi titlurile mondiale la această probă.

Gianina van Groningen, trei ediţii de Jocuri Olimpice

După argintul cucerit la argint, Gianina van Groningen s-a declarat extrem de bucuroasă de performanţa sa, mărturisind că şi-a îndeplinit obiectivul stabilit înainte de participarea la Jocurile Olimpice de la Paris.

„Am lăsat totul pe apă, de la prima până la ultima lovitură. Din păcate, a fost Marea Britanie mai bună, dar noi suntem foarte fericite pentru rezultatul ăsta. La a treia ediţie olimpică şi ultima pentru această categorie uşoară am luat argintul olimpic şi este un rezultat foarte mare pentru noi şi pentru România. Suntem mândre de rezultatul pe care l-am obţinut, pentru că am dat tot, nu am lăsat nicio rezervă, nicio fărâmă de energie acolo. Şi chiar sunt mândră de ceea ce am reuşit să facem.

Pentru noi este un obiectiv îndeplinit este un obiectiv de care suntem amândouă mândre. Pentru că noi am stabilit că trebuie să ne facem cursele noastre cele mai bune şi ce va fi după linia de finiş va fi bonus. Şi asta am şi făcut. Sunt foarte mândră de cursele pe care le-am făcut şi implicit de rezultatul pe care l-am dobândit la final, pentru că este unul muncit. Dar suntem fericite pentru el”, spunea Gianina van Groningen, după finala de la dublu vâsle categoria uşoară, de la Paris. Gianina van Groningen a participat de trei ori la Jocurile Olimpice. La ediţia din 2020, s-a clasat pe locul şase în proba de dublu vâsle categoria uşoară, iar la Rio, în 2016, a încheiat pe locul opt.

