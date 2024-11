Lando Norris, reacţie savuroasă după ce l-a lăsat pe Oscar Piastri să câştige sprintul din Qatar! Ce mesaj i-au transmis cei de la McLaren - Antena Sport

Lando Norris, în timpul unui interviu, după sprintul din Qatar / Antena Sport Lando Norris a plecat din pole-position în sprintul din Marele Premiu din Qatar şi a reuşit să facă o cursă extrem de bună. Britanicul a plecat perfect şi a condus până la final. Cu toate acestea, el nu a câştigat cursa. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Imediat după ultimul viraj, cu câţiva metri înaintea liniei de sosire, Lando Norris l-a lăsat pe Oscar Piastri să îl depăşească. Australianul şi-a trecut astfel victoria în ultima cursă de sprint a anului. McLaren nu a vrut să îl lase pe Lando Norris să îi cedeze poziţia lui Oscar Piastri în cursa de sprint din Qatar La cursa de sprint din Brazilia, cu două tururi înainte de final, Oscar Piastri i-a cedat poziţia lui Lando Norris, într-un moment în care britanicul încă se afla în lupta pentru titlul la piloţi. Chiar dacă mişcarea a fost una riscantă, în condiţiile în care McLaren luptă pentru titlul la constructori şi George Russell era foarte aproape de Piastri, pe locul 3, Lando Norris a găsit modalitatea perfectă de a-i mulţumi coechipierului său pentru victoria din Brazilia. „E greu să explic. Important este că am punctat de pe primele două locuri. Sunt extremd de satisfăcut că noi ca echipă am executat perfect această cursă. Am vrut să merg în ritmul meu, dar trebuie să îi ţinem pe ceilalţi în spate şi asta am făcut până la urmă. Reclamă

Am vrut să faţă de Oscar şi până la urmă am făcut-o. În momentul în care am spus echipei că vreau să fac acest lucru, echipa mi-a spus «Nu, nu! Nu risca». Dar a trebuit să o fac. Până la urmă, acest lucru contează foarte mult în lupta pentru titlu”, a declarat Lando Norris, la finalul cursei de sprint.

„Am fost defensiv toată cursa. Am avut un start foarte bun, în mod special în virajul 1. Am afectat puţin pneurile faţă atunci. M-am chinuit apoi pentru restul cursei de sprint, dar a fost o muncă în echipă excepţională. Fără acel ajutor ar fi fost o cursă mult mai dificilă. E foarte bine că am reuşit o dublă McLaren”, a declarat şi Oscar Piastri.

Weekend-ul de Formula 1 din Qatar continuă. Sâmbătă, de la ora 20:00, vor avea loc calificările, în direct pe Antena Stars şi AntenaPLAY. Duminică, de la ora 18:00, va avea loc cursa, în direct pe Antena Stars şi AntenaPLAY.

