„Nu au mentalitate de campion mondial” Max Verstappen, replici acide pentru cei care îl critică: „Puteau să se pregătească mai mult” - Antena Sport

Max Verstappen, după ce a câştigat al 4-lea titlu mondial în Las Vegas - Profimedia Max Verstappen a dat cărţile pe faţă după ce a câştigat cel de-al patrulea titlu mondial consecutiv. Pilotul Red Bull a fost aspru criticat pentru modul în care s-a duelat cu Lando Norris pentru coroana piloţilor. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Olandezul în vârstă de 27 de ani a precizat că va face orice pentru a trece linia de sosire primul în fiecare cursă. Mai mult, acesta a declarat că cei care îi critică metodele "nu au mentalitate de campion mondial". Max Verstappen a răspuns la criticile care i s-au adus în sezonul 2024 Max Verstappen a avut un start dominant în sezonul 2024, fiind ulterior presat de piloții McLaren şi Ferrari în lupta pentru titlul mondial la constructori. În cea de-a doua jumătate a sezonului, Lando Norris a fost principalul său adversar în lupta pentru coroana piloților. Între cei doi s-au dus dueluri aprige, cum ar fi cele din Austria, Austin sau Mexic, unde Verstappen a primit două penalizări de 10 secunde pentru că l-a împins pe Norris de pe pistă. Din cauza pilotajului său agresiv, olandezul a primit numeroase critici. Reflectând a ceea ce s-a întâmplat în 2024, cvadruplul campion mondial a declarat că nu regretă absolut nimic, susținând că în Formula 1 există momente în care trebuie să întreacă limita. Olandezul a fost enervat la culme de declarațiile făcute de Zak Brown, CEO-ului McLaren, în Mexic: „Max este un pilot de curse atât de minunat, pur și simplu nu cred că trebuie să conduci așa".

Pilotul olandez, acid la adresa lui Zak Brown

Abia acum, Verstappen a venit cu un răspuns la criticile şefului McLaren.

”Da, dar nu au mentalitatea de campion mondial. Voi merge întotdeauna la limită pentru a profita la maximum de fiecare cursă și dacă voi trebuie să-l forțezi, atunci așa se întâmplă. Uneori trebuie să treci de linie.

Nu, deloc în cursa aceea. Cred că am câștigat puncte acolo. Aşa cum am mai spus, voi face întotdeauna totul pentru a obține rezultatul maxim pentru un campionat. Și, desigur, uneori trebuie să treci la limită sau peste limită, și nu toată lumea înțelege asta. Nu toată lumea are această mentalitate”, a declarat Verstappen, într-un interviu pentru F1 Viaplay.

