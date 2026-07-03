Cum și-a făcut Ivana Knoll apariția la meciul Croației. Ce mesaj a avut pentru Cristiano Ronaldo: “Măcar am…”

Ivana Knoll (33 de ani), fostă finalistă Miss Croația și una dintre cele mai cunoscute susținătoare ale naționalei, a reacționat după eliminarea Croației de la Campionatul Mondial, în urma înfrângerii cu 2-1 în fața Portugaliei.
Prezentă în tribunele stadionului din Toronto, Ivana a atras din nou toate privirile cu ținuta sa în culorile Croației și a realizat o ședință foto înaintea partidei.
La scurt timp după fluierul final, vedeta din mediul online a publicat imaginile pe rețelele sociale și a transmis un mesaj cu tentă ironică la adresa portughezilor.
„Mândră să fiu croată, măcar am jucat și am înscris corect!”, a scris Ivana Knoll, făcând aluzie la modul în care Portugalia a obținut calificarea în optimile Campionatului Mondial.
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