Eroul Spaniei la Cupa Mondială a rupt tăcerea, după ce a promovat mesajul „Make Spain Great Again”

Marcatorul golului care a adus titlul mondial Spaniei, Ferran Torres, a vorbit pentru prima oară despre momentele sărbătorii spectaculoase de la Madrid.

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În mijlocul festivităților din capitala Spaniei, fotbalistul „La Roja” a purtat o șapcă pe care apărea mesajul „Make Spain Great Again”, o adaptare a cunoscutului slogan folosit de Donald Trump („Make America Great Again”).

Ferran Torres: „A fost distracție, nu mă pricep la politică!”

Mulți au interpretat gestul lui Ferran drept unul de susținere politică pentru președintele Statelor Unite. Într-un interviu acordat celor de la CNN, jucătorul Barcelonei a explicat că nu este vorba despre așa ceva.

„A fost un moment amuzant, fără vreo conotație politică. Sincer, nu mă pricep la politică. M-am bucurat că Spania a ajuns din nou în elită, că a câștigat Cupa Mondială. A fost un mod de a mă distra cu prietenii mei, cu familia. Nimic politic, nimic de genul ăsta”, a declarat Ferran Torres.

Viitorul lui Ferran Torres, în dubii

Polemica stârnită de Ferran Torres a fost alimentată și de o postare pe internet a Casei Albe, care a distribuit un clip în care jucătorul Spaniei poartă acea șapcă. „Toată lumea vrea să facă parte din mișcare”, au scris atunci cei care administrează contul Casei Albe.