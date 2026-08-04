Eroul Spaniei la Cupa Mondială a rupt tăcerea, după ce a promovat mesajul „Make Spain Great Again”

Marcatorul golului care a adus titlul mondial Spaniei, Ferran Torres, a vorbit pentru prima oară despre momentele sărbătorii spectaculoase de la Madrid.
În mijlocul festivităților din capitala Spaniei, fotbalistul „La Roja” a purtat o șapcă pe care apărea mesajul „Make Spain Great Again”, o adaptare a cunoscutului slogan folosit de Donald Trump („Make America Great Again”).
Ferran Torres: „A fost distracție, nu mă pricep la politică!”
Mulți au interpretat gestul lui Ferran drept unul de susținere politică pentru președintele Statelor Unite. Într-un interviu acordat celor de la CNN, jucătorul Barcelonei a explicat că nu este vorba despre așa ceva.
„A fost un moment amuzant, fără vreo conotație politică. Sincer, nu mă pricep la politică. M-am bucurat că Spania a ajuns din nou în elită, că a câștigat Cupa Mondială. A fost un mod de a mă distra cu prietenii mei, cu familia. Nimic politic, nimic de genul ăsta”, a declarat Ferran Torres.
Viitorul lui Ferran Torres, în dubii
Polemica stârnită de Ferran Torres a fost alimentată și de o postare pe internet a Casei Albe, care a distribuit un clip în care jucătorul Spaniei poartă acea șapcă. „Toată lumea vrea să facă parte din mișcare”, au scris atunci cei care administrează contul Casei Albe.
Cotat la 55 de milioane de euro, Ferran Torres nu exclude un transfer în această vară. „Aștept să iau decizia corectă”, a mai zis el în cadrul aceluiași interviu. În principiu, spaniolul are de ales între a-și prelungi angajamentul cu Barcelona, scadent în vara lui 2027, și o mutare la PSG, care s-a arătat interesată de un transfer.
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