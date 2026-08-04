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Halucinant. Infantino, acuzat de șantaj de președintele unei federații: „Ni s-a spus că sprijinirea lui Infantino…”

Sebastian Ujica Publicat: 4 august 2026, 22:39

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Halucinant. Infantino, acuzat de șantaj de președintele unei federații: Ni s-a spus că sprijinirea lui Infantino…”

Gianni Infantino / Profimedia

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Într-un mesaj lung postat pe X, prinţul Ali bin Al Hussein, preşedintele Federaţiei Iordaniene de Fotbal, l-a acuzat pe Gianni Infantino de şantaj, după ce a enumerat obstacolele cu care se poate confrunta o federaţie cu un „buget minim”.

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„Timp de luni de zile, FIFA a refuzat să ne ajute cu aceste probleme, dar mi s-a spus verbal în timpul Cupei Mondiale că sprijinirea lui Infantino ar ajuta foarte mult federaţia noastră”, a conchis liderul, cu mai puţin de un an înainte de următoarele alegeri FIFA.

Infantino, acuzat de șantaj

Înainte de a ajunge la această concluzie, Ali bin Al Hussein, candidat la preşedinţia FIFA în 2015, susţinut de Michel Platini, dar învins de Sepp Blatter, a citat mai multe puncte în legătură cu care Iordania, după ce s-a calificat la prima sa Cupă Mondială şi a fost eliminată în faza grupelor de Argentina, Algeria şi Austria, s-ar fi putut simţi abandonată. „Nu toţi suporterii noştri au obţinut vize, chiar dacă aveau bilete, despre care ştim, de asemenea, că au fost vândute la preţuri exorbitante”, a declarat el în discursul său de deschidere.

„În al doilea rând, guvernul SUA ne-a impus taxe prin intermediul FIFA pentru participarea noastră, când acei bani ar trebui să meargă la jucători şi personal”, a continuat el.

„Nu a fost cazul celor care au jucat şi şi-au înfiinţat cantonamentele în Canada şi Mexic. În al treilea rând, aşteptăm din decembrie bonusurile destinate jucătorilor noştri pentru Cupa Arabă din Qatar, care încă nu au fost plătite în ciuda faptului că am ajuns în finală”, a precizat el.

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Această declaraţie vine într-un moment foarte tensionat pentru Infantino, care a fost abandonat şi criticat din toate părţile după încercarea sa nereuşită de a vinde acţiuni ale Cupei Mondiale unor investitori privaţi. Mai mulţi oficiali FIFA, inclusiv numărul doi al său, Mattias Grafström, şi-au exprimat dezaprobarea faţă de acest proiect.

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