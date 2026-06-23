Modelul brazilian care pregătește „o nebunie” dacă Messi va cuceri iarăși Cupa Mondială

Lionel Messi are un start de excepție alături de naționala Argentinei la Campionatul Mondial, fiind deja calificați în șaisprezecimi după primele două meciuri din faza grupelor.

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Mai mult, starul argentinian a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale. Un celebru model brazilian a lansat o provocare dacă acesta va cuceri iarăși marele trofeu.

Suzy Cortez anunță noi tatuaje în zone intime dacă Messi va lua Cupa Mondială

Suzy Cortez este un celebru model din Brazilia și este una dintre cele mai înfocate fane a lui Lionel Messi. Cu peste 50.000 de urmăritori pe Instagram, acesta a făcut o promisiune „fierbinte” dacă argentinianul va cuceri iarăși Cupa Mondială.

Suzy Cortez are mai multe tatuaje cu Lionel Messi, însă spune că următorul le-ar depăși pe toate, în cazul în care Argentina va câștiga turneul final.

Aceste planuri apar în contextul unor vechi acuzații care o implică pe soția lui Messi, Antonela Roccuzzo. Cortez a afirmat în repetate rânduri că Antonela a blocat-o pe rețelele sociale cu ani în urmă, după ce și-a exprimat public admirația pentru jucător.